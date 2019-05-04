Мужчина избил ребёнка на детской площадке в Новокузнецке

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Мужчина избил ребёнка на детской площадке в НовокузнецкеРубрика: проиcшествия
29.05.2019 15:39
фото со страницы «Новокузнецк Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»
Фотографии избитого мальчика выложила в сеть его мать; по словам женщины, написано заявление в правоохранительные органы столицы Южного Кузбасса.
На детской площадке в Новокузнецке неизвестный мужчина избил и пытался душить 11-летнего ребёнка. ЧП произошло 25 мая в 11:00 утра.
По рассказу матери пострадавшего ребёнка, двое её сыновей гуляли во дворе, где у них случился конфликт с незнакомым мальчиком на велосипеде. Мальчишки попали мячиком по колесу. Велосипедист уехал, а во двор вскоре прибежал неадекватный мужчина. Он нанёс 11-летнему мальчику несколько ударов в лицо, хватал ребёнка за шею и пытался душить. В состоянии шока юного новокузнечанина доставили в больницу, где медики сняли побои и дали соответствующее заключение.
«По предварительным данным, травмы причинил отец мальчика, с которым у потерпевшего произошел конфликт на детской площадке. Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 40-летний местный житель. В настоящее время возбуждено административное производство по статье КоАП РФ "Побои"», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Санкции статьи предусматривают штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.
Напомним, в середине мая в сети появилось видео с жестоким избиением подростка в одном из новосибирских колледжей.
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