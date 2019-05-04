Мужчина избил ребёнка на детской площадке в Новокузнецке

6 баллов
+28
64.91 72.41
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Журналист назвался медиумом на кастинге в «Битву экстрасенсов» на ТНТ

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

Врач умер во время дежурства в больнице Алтайского края

сегодня 16:59 Хроника 0 Коммент.

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Мотоциклист разбился под Новосибирском

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Заключённый дал пощёчину сотруднику СИЗО в Новосибирской области

сегодня 13:11 Хроника 0 Коммент.

Снайперы из Омска обстреляли прохожих из винтовки

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

За отравление детей наказали директора школы и главу района в Новосибирской области

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Матчи чемпионата мира по волейболу пройдут в Новосибирске в 2022 году

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

ЛГБТ-активист из-за занятости не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

сегодня 11:44 Политика 0 Коммент.

Nissan протаранил киоск с шаурмой в Новосибирске

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Артистичный инкассатор из Бердска попал под суд

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Скончался главный дирижёр новосибирского театра «Глобус»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске и районах области АО «РЭС» выполнит реконструкцию электросетей

сегодня 08:59 Бизнес 0 Коммент.

«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Мужчина избил ребёнка на детской площадке в Новокузнецке

Рубрика: проиcшествия

29.05.2019 15:39

фото со страницы «Новокузнецк Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»

Фотографии избитого мальчика выложила в сеть его мать; по словам женщины, написано заявление в правоохранительные органы столицы Южного Кузбасса.

На детской площадке в Новокузнецке неизвестный мужчина избил и пытался душить 11-летнего ребёнка. ЧП произошло 25 мая в 11:00 утра.

По рассказу матери пострадавшего ребёнка, двое её сыновей гуляли во дворе, где у них случился конфликт с незнакомым мальчиком на велосипеде. Мальчишки попали мячиком по колесу. Велосипедист уехал, а во двор вскоре прибежал неадекватный мужчина. Он нанёс 11-летнему мальчику несколько ударов в лицо, хватал ребёнка за шею и пытался душить. В состоянии шока юного новокузнечанина доставили в больницу, где медики сняли побои и дали соответствующее заключение.

«По предварительным данным, травмы причинил отец мальчика, с которым у потерпевшего произошел конфликт на детской площадке. Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 40-летний местный житель. В настоящее время возбуждено административное производство по статье КоАП РФ "Побои"», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. 

Санкции статьи предусматривают штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Напомним, в середине мая в сети появилось видео с жестоким избиением подростка в одном из новосибирских колледжей.

 

Теги: полиция Кузбасс Новокузнецк избили

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Журналист назвался медиумом на кастинге в «Битву экстрасенсов» на ТНТ

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

Врач умер во время дежурства в больнице Алтайского края

сегодня 16:59 Хроника 0 Коммент.

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Мотоциклист разбился под Новосибирском

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Заключённый дал пощёчину сотруднику СИЗО в Новосибирской области

сегодня 13:11 Хроника 0 Коммент.

Снайперы из Омска обстреляли прохожих из винтовки

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

За отравление детей наказали директора школы и главу района в Новосибирской области

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Матчи чемпионата мира по волейболу пройдут в Новосибирске в 2022 году

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

ЛГБТ-активист из-за занятости не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

сегодня 11:44 Политика 0 Коммент.

Nissan протаранил киоск с шаурмой в Новосибирске

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Артистичный инкассатор из Бердска попал под суд

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Скончался главный дирижёр новосибирского театра «Глобус»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске и районах области АО «РЭС» выполнит реконструкцию электросетей

сегодня 08:59 Бизнес 0 Коммент.

«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
30.04.2018

Монстрация 2018: без сучка и задоринки

Как дурацкие лозунги ста...

Читать далее
Image
21.04.2018

Спасти пожарного Генина

Почему спасавший людей в «Зимней вишне» пожарн...

Читать далее
Image
05.04.2018

Курс на вытрезвление

Зачем Новосибирску нужны спецучреждения для пьяниц...

Читать далее
Image
02.04.2018

Посевная в убытке

Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...

Читать далее

Новости по теме

Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство вчера 15:11 Неизвестные раскопали детскую могилу в Новокузнецке вчера 11:49

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Портрет искитимского сварщика стал одним из лучших фото в России

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Заморозки идут в Новосибирскую область

Image

Мэр Новосибирска прокомментировал слухи о закрытии производства С...

Image

Мать проломила голову трёхмесячному ребёнку под Красноярском