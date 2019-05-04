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Мужчина убил грудного младенца в Алтайском крае

Рубрика: проиcшествия

29.05.2019 16:11

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Житель Крутихинского района Алтайского края убил 11-месячного мальчика; поводом для жестокого поступка стала ссора с его матерью. 

Сотрудники Следственного Управления СКР по Алтайскому краю предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребёнка 31-летнему жителю одного из сёл Крутихинского района. 

Инцидент произошёл 27 мая 2019 года. По версии следствия, выпивший мужчина поссорился со своей сожительницей. После конфликта он взял её 11-месячного сына, вышел с ним на улицу и стал бить его по голове, пока малыш не скончался.

На данный момент мужчина находится под стражей. Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления. 

Напомним, рожать в неволе и отказаться от ребёнка заставляют 17-летнюю арестантку в Новосибирске; беременная девушка попала в СИЗО в марте 2019 года. 

 

Теги: происшествия Алтайский край криминал

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20.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

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