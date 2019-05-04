Мужчина убил грудного младенца в Алтайском крае

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Мужчина убил грудного младенца в Алтайском краеРубрика: проиcшествия
29.05.2019 16:11
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Житель Крутихинского района Алтайского края убил 11-месячного мальчика; поводом для жестокого поступка стала ссора с его матерью.
Сотрудники Следственного Управления СКР по Алтайскому краю предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребёнка 31-летнему жителю одного из сёл Крутихинского района.
Инцидент произошёл 27 мая 2019 года. По версии следствия, выпивший мужчина поссорился со своей сожительницей. После конфликта он взял её 11-месячного сына, вышел с ним на улицу и стал бить его по голове, пока малыш не скончался.
На данный момент мужчина находится под стражей. Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.
Напомним, рожать в неволе и отказаться от ребёнка заставляют 17-летнюю арестантку в Новосибирске; беременная девушка попала в СИЗО в марте 2019 года.
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