Нелегальные мигранты в лесу под Новосибирском построили палаточный город

6 баллов
+28
64.91 72.41
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Журналист назвался медиумом на кастинге в «Битву экстрасенсов» на ТНТ

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

Врач умер во время дежурства в больнице Алтайского края

сегодня 16:59 Хроника 0 Коммент.

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Мотоциклист разбился под Новосибирском

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Заключённый дал пощёчину сотруднику СИЗО в Новосибирской области

сегодня 13:11 Хроника 0 Коммент.

Снайперы из Омска обстреляли прохожих из винтовки

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

За отравление детей наказали директора школы и главу района в Новосибирской области

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Матчи чемпионата мира по волейболу пройдут в Новосибирске в 2022 году

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

ЛГБТ-активист из-за занятости не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

сегодня 11:44 Политика 0 Коммент.

Nissan протаранил киоск с шаурмой в Новосибирске

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Артистичный инкассатор из Бердска попал под суд

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Скончался главный дирижёр новосибирского театра «Глобус»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске и районах области АО «РЭС» выполнит реконструкцию электросетей

сегодня 08:59 Бизнес 0 Коммент.

«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Нелегальные мигранты в лесу под Новосибирском построили палаточный город

Рубрика: проиcшествия

29.05.2019 15:16

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Новосибирской области неподалёку от станции «Сады» сотрудники полиции обнаружили стихийное поселение мигрантов; транспортная полиция и ОМОН задержали 72 иностранца. 

Правоохранители задержали несколько десятков нелегальных мигрантов, разбивших основательный палаточный лагерь неподалёку от железнодорожной станции «Сады» в Новосибирской области. 

Операция была проведена 28 мая сотрудниками Управления МВД РФ на транспорте по СФО, при поддержке бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии. 

Во время рейда силовики задержали 72 гражданина стран ближнего зарубежья, в отношении каждого из них был составлен протокол об административном правонарушении – «нарушение правил въезда в РФ» и «незаконное осуществление трудовой деятельности». 

Въезд на территорию России для задержанных нарушителей будет запрещён на пять лет. 

Напомним, на протяжении трёх месяцев «голодные» мигранты обворовывали фуры с едой под Новосибирском.

 

Теги: Новосибирская область происшествия мигранты

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Журналист назвался медиумом на кастинге в «Битву экстрасенсов» на ТНТ

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

Врач умер во время дежурства в больнице Алтайского края

сегодня 16:59 Хроника 0 Коммент.

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Мотоциклист разбился под Новосибирском

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Заключённый дал пощёчину сотруднику СИЗО в Новосибирской области

сегодня 13:11 Хроника 0 Коммент.

Снайперы из Омска обстреляли прохожих из винтовки

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

За отравление детей наказали директора школы и главу района в Новосибирской области

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Матчи чемпионата мира по волейболу пройдут в Новосибирске в 2022 году

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

ЛГБТ-активист из-за занятости не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

сегодня 11:44 Политика 0 Коммент.

Nissan протаранил киоск с шаурмой в Новосибирске

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Артистичный инкассатор из Бердска попал под суд

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Скончался главный дирижёр новосибирского театра «Глобус»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске и районах области АО «РЭС» выполнит реконструкцию электросетей

сегодня 08:59 Бизнес 0 Коммент.

«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
вчера 08:00

Материальные ценности

Наглядный пример того, что большая идея должна во...

Читать далее
Image
21.05.2019

Почему автобус не покупаете?

К двум классическим бедам России добав...

Читать далее
Image
01.05.2019

Главное заявление Первомая

Новосибирцы предложили создать объединен...

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
14.11.2018

Премьера «Первого»: время ожидания истекло

«Первый теа...

Читать далее
Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее

Новости по теме

В абаканском роддоме погибла молодая женщина сегодня 17:11 Мужчина убил грудного младенца в Алтайском крае сегодня 16:11

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Портрет искитимского сварщика стал одним из лучших фото в России

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Заморозки идут в Новосибирскую область

Image

Мэр Новосибирска прокомментировал слухи о закрытии производства С...

Image

Мать проломила голову трёхмесячному ребёнку под Красноярском