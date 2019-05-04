Нелегальные мигранты в лесу под Новосибирском построили палаточный город

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Нелегальные мигранты в лесу под Новосибирском построили палаточный городРубрика: проиcшествия
29.05.2019 15:16
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В Новосибирской области неподалёку от станции «Сады» сотрудники полиции обнаружили стихийное поселение мигрантов; транспортная полиция и ОМОН задержали 72 иностранца.
Правоохранители задержали несколько десятков нелегальных мигрантов, разбивших основательный палаточный лагерь неподалёку от железнодорожной станции «Сады» в Новосибирской области.
Операция была проведена 28 мая сотрудниками Управления МВД РФ на транспорте по СФО, при поддержке бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии.
Во время рейда силовики задержали 72 гражданина стран ближнего зарубежья, в отношении каждого из них был составлен протокол об административном правонарушении – «нарушение правил въезда в РФ» и «незаконное осуществление трудовой деятельности».
Въезд на территорию России для задержанных нарушителей будет запрещён на пять лет.
Напомним, на протяжении трёх месяцев «голодные» мигранты обворовывали фуры с едой под Новосибирском.
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