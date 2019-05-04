Nissan протаранил киоск с шаурмой в Новосибирске

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Nissan протаранил киоск с шаурмой в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
29.05.2019 10:57
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Никто из прохожих и посетителей «Донера» не пострадал; водителю потребовалась медицинская помощь.
Автомобиль сегодня, 29 мая, влетел в киоск с шаурмой в Дзержинском районе Новосибирска. Сообщение об этом появилось в группе «АСТ 54».
ДТП произошло на пересечении улицы Королёва и проспекта Дзержинского. В ларёк с шаурмой, расположенный на углу, въехал автомобиль Nissan Primera. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в киоск с шаурмой.
Продавец ларька «Донер» сообщил Сиб.фм, что никто из посетителей и персонала не пострадал, сама постройка получила незначительные повреждения – у неё разбито крыльцо.
Водителю седана повезло меньше: несмотря на подушки безопасности, он получил серьезные травмы и отправился в больницу.
Сиб.фм подготовил официальный запрос в МВД по Новосибирской области, чтобы уточнить детали случившегося.
Напомним, 17 мая в Новосибирске водитель «Тойоты» врезался в крыльцо банка: досталось пешеходу.
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Лента новостей
ЛГБТ-активист из-за занятости не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска
Более 700 объектов снесут для строительства четвёртого моста в Новосибирске
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