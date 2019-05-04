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Nissan протаранил киоск с шаурмой в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

29.05.2019 10:57

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Никто из прохожих и посетителей «Донера» не пострадал; водителю потребовалась медицинская помощь. 

Автомобиль сегодня, 29 мая, влетел в киоск с шаурмой в Дзержинском районе Новосибирска. Сообщение об этом появилось в группе «АСТ 54». 

ДТП произошло на пересечении улицы Королёва и проспекта Дзержинского. В ларёк с шаурмой, расположенный на углу, въехал автомобиль Nissan Primera. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в киоск с шаурмой. 

Продавец ларька «Донер» сообщил Сиб.фм, что никто из посетителей и персонала не пострадал, сама постройка получила незначительные повреждения – у неё разбито крыльцо. 

Водителю седана повезло меньше: несмотря на подушки безопасности, он получил серьезные травмы и отправился в больницу. 

Сиб.фм подготовил официальный запрос в МВД по Новосибирской области, чтобы уточнить детали случившегося. 

Напомним, 17 мая в Новосибирске водитель «Тойоты» врезался в крыльцо банка: досталось пешеходу.

 

Теги: аварии ДТП еда

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сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Скончался главный дирижёр новосибирского театра «Глобус»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

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Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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