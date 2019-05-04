Новосибирец оказался в суде за погром в кафе «Тебриз» 11 лет спустя

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29.05.2019 18:48
Фото с сайта pixabay.com
Обиженные посетители кавказского кафе вернулись с оружием; официант скончался в больнице после драки.
Новосибирские следователи раскрыли вооружённое нападение на кафе 11-летней давности, закончившееся тяжёлыми травмами. Сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону сообщили о завершении расследования и передаче уголовного дела о групповом хулиганстве с применением оружия в суд.
Инцидент произошёл в июне 2007 года в кафе кавказской кухни «Тебриз» в Ленинском районе Новосибирска. По информации Следственного комитета РФ, посетители кафе поссорились с персоналом, в результате чего нежелательные гости были выставлены на улицу. После чего обиженные клиенты уговорили девять знакомых напасть на кафе и спланировали роли каждого в группе.
Согласно материалам дела, в результате нападения четверо посетителей и пятеро работников кафе получили ранения различной степени тяжести, а официант впоследствии скончался от полученных травм.
Большинство нападавших были задержаны и понесли наказание, но один из подозреваемых находился в федеральном розыске около 11 лет. В апреле 2019 года следователи первого отдела СУ СКР по Новосибирской области совместно с оперативниками УБОП ГУ МВД России по Новосибирской области задержали подозреваемого и предъявили обвинение в хулиганстве.
Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, в ближайшее время оно будет направлено в Ленинский районный суд.
Напомним, в марте убийство 14-летней давности было раскрыто в Новосибирске.
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