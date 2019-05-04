Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели

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Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину неделиРубрика: общество
29.05.2019 09:53
Фото с сайта pixabay.com
Поднявшие новосибирцам настроение солнце и тепло на время покинут город, а на смену им придёт дождь.
Синоптики новосибирского Гидрометцентра опубликовали неутешительный прогноз на вторую половину недели. Только переодевшиеся в летние наряды горожане снова должны доставать кофты.
В среду, 29 мая, в Новосибирске будет жарко и солнечно. Температура воздуха прогреется до +27 градусов, ночью составит +16 градусов. Ветер будет южный до 5 метров в секунду.
Самая тёплая ночь мая сменится дождливым четвергом, 30 мая. Синоптики прогнозируют облачность и кратковременный дождь в течение всего дня. Средняя температура днём останется на уровне +17 градусов, ночью опустится до +7…+9 градусов. В городе будет дуть западный и северо-западный ветер до 4 метров в секунду.
Кроме того, специалисты Гидрометцентра напомнили новосибирцам, что продолжает увеличиваться световой день. К концу недели он составит целых 17 часов.
Напомним, 25 мая синоптики предупреждали новосибирцев о резкой смене погоды и шквалистом ветре.
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