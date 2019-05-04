Новосибирский подросток убил мигранта и был пойман в Москве через четыре года

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Следователи раскрыли убийство четырёхлетней давности, совершённое в центре Новосибирска, при помощи современных технологий.

Сотрудники СУ СКР по Новосибирской области предъявили 20-летнему жителю Новосибирска обвинение в убийстве, которое было совершено в феврале 2015 года.

По данным следователей, убийство произошло в Новосибирске вечером 16 февраля 2015 года: 16-летний парень встретил на улице Гоголя незнакомца восточной наружности, нанёс ему несколько ударов ножом и скрылся. В результате полученных ранений мужчина скончался. Убитым оказался гражданин Республики Кыргызстан.

В течение четырёх лет следователи разыскивали преступника. Поиск вёлся не только на территории Новосибирска, но и на территории других регионов. Так, в рамках расследования эксперты-криминалисты проводили экспертизы и допросы и в других регионах России. В результате проделанной работы личность подозреваемого удалось установить к январю 2019 года. При помощи результатов геномной экспертизы правоохранителям удалось подтвердить свои догадки – уже 20-летний к тому моменту подозреваемый был задержан на территории Москвы.

Во время допросов молодой человек не признал свою вину, однако у следователей есть основания полагать, что парень совершил убийство гражданина Кыргызстана на почве национальной ненависти.

На данный момент обвинительное заключение Следственного управления уже подписано прокурором. Молодому человеку может грозить наказание до 20 лет лишения свободы, если его вина будет доказана в судебном порядке.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что славивший Гитлера и нацизм в социальных сетях подросток из Новокузнецка пойдёт под суд.