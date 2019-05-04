Осталось три дня до «Зелёного Марафона» в Новосибирске

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Чемпионка мира по тхэквондо из Новосибирска позвала всех на марафон; управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк уверен, что количество участников забега будет рекордным.

В ближайшую субботу, 1 июня, на Михайловской набережной пройдет «Зелёный Марафон». За несколько дней до него разминку для всех желающих провела новосибирская чемпионка мира по тхэквондо Татьяна Садчикова.

Традиционная «разминка со звездой» накануне «Зелёного Марафона» собрала более ста участников. Вместе с прославленной спортсменкой новосибирцы проделали около двадцати различных упражнений, после чего их ждала небольшая пробежка.

«Я очень рада приобщиться к классной команде заряженных позитивом людей. В «Зелёном Марафоне» может участвовать любой желающий, как готовиться к нему – дело каждого, главное – получать удовольствие от того, что ты делаешь. Я призываю всех приходить в День защиты детей, 1 июня, на набережную и принимать участие в забегах», — сказала Татьяна Садчикова.

Спортивная программа «Зелёного Марафона» включает в себя забеги на различные дистанции. Основной станет символическая дистанция в 4,2 км – десятая часть марафонской, она будет доступна для всех желающих в возрасте от 14 лет. Профессиональные спортсмены смогут пробежать более серьезное расстояние в 10 км. Обращаем внимание, что желающим пробежать такую дистанцию необходимо будет предоставить медицинскую справку. Кроме того, состоится детский забег и, впервые, — инклюзивный. Маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья составит 420 метров.







«Сегодня на разминку на набережной пришло больше людей, чем в прошлом году. Увеличилось и количество желающих поучаствовать в «Зеленом Марафоне» — я уверен, что в этом году Новосибирску удастся победить собственный рекорд по числу участников забега! Надеюсь, что погода 1 июня нас порадует», — говорит Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.

Помимо забега, на «Зелёном Марафоне» предусмотрена развлекательная программа в честь Дня защиты детей: конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов, разминка от профессиональных инструкторов по фитнесу и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых. На протяжении всего праздника будут работать интерактивные площадки, зоны отдыха, состоится концерт. Детей ждет огромный картонный лабиринт, гигантские твистер и дженга, мастер-классы по слайму, лепке и кукловождению, анимационная программа с мультипликационными героями и аквагрим, огромный батут, веселые старты и электромобили.

Кроме того, в рамках «Зелёного Марафона» пройдут социальные акции по сбору средств для благотворительных фондов и высадке аллеи на Михайловской набережной.

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте «Зеленого Марафона» greenmarathon.ru

Всё, что необходимо для участия, – удобные кроссовки и хорошее настроение. Присоединяйтесь!

Справка

«Зелёный Марафон» – ежегодный национальный проект Сбербанка, который в этом году пройдет в 60 городах России, а также в Казахстане и Белоруссии.

Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде, за вклад в развитие экологии планеты, а также дважды был признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой Оргкомитетом «Сочи — 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.