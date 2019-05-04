Осталось три дня до «Зелёного Марафона» в Новосибирске

4 балла
+20
64.91 72.41
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Депутатских полномочий лишили экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова в Новосибирске

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

За продажу государственных наград на новосибирской «толкучке» будут судить жителя Алтая

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Двое водителей погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

сегодня 11:14 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали, на сколько дней в Новосибирск пришли дожди

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме предложили запретить выбивать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

Милиционер-серийный убийца из Новосибирска получил пожизненный срок

сегодня 10:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская студентка-медик публично извинилась за циничные посты в Twitter

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Почти 200 семей военнослужащих получили квартиры в Новосибирске

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетнего мальчика насмерть сбил автобус в Иркутской области

сегодня 00:12 Хроника 0 Коммент.

Локоть оказался равнозначным Травникову по результатам национального рейтинга мэров

вчера 20:02 Политика 0 Коммент.

УАЗ сбил первоклассника на велосипеде в Омске

вчера 19:42 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке планируют восстановить дорожки для велосипедистов

вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирец оказался в суде за погром в кафе «Тебриз» 11 лет спустя

вчера 18:48 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников проинспектировал начало работы нового медицинского отделения для детей

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Видео: «бандитский» клип православному хору одобрил священник в Новосибирске

вчера 17:49 Культура 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Осталось три дня до «Зелёного Марафона» в Новосибирске

Рубрика: общество

30.05.2019 10:00

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Чемпионка мира по тхэквондо из Новосибирска позвала всех на марафон; управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк уверен, что количество участников забега будет рекордным.

В ближайшую субботу, 1 июня, на Михайловской набережной пройдет «Зелёный Марафон». За несколько дней до него разминку для всех желающих провела новосибирская чемпионка мира по тхэквондо Татьяна Садчикова.

Традиционная «разминка со звездой» накануне «Зелёного Марафона» собрала более ста участников. Вместе с прославленной спортсменкой новосибирцы проделали около двадцати различных упражнений, после чего их ждала небольшая пробежка.

«Я очень рада приобщиться к классной команде заряженных позитивом людей. В «Зелёном Марафоне» может участвовать любой желающий, как готовиться к нему – дело каждого, главное – получать удовольствие от того, что ты делаешь. Я призываю всех приходить в День защиты детей, 1 июня, на набережную и принимать участие в забегах», — сказала Татьяна Садчикова.

Спортивная программа «Зелёного Марафона» включает в себя забеги на различные дистанции. Основной станет символическая дистанция в 4,2 км – десятая часть марафонской, она будет доступна для всех желающих в возрасте от 14 лет. Профессиональные спортсмены смогут пробежать более серьезное расстояние в 10 км. Обращаем внимание, что желающим пробежать такую дистанцию необходимо будет предоставить медицинскую справку. Кроме того, состоится детский забег и, впервые, — инклюзивный. Маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья составит 420 метров.

«Сегодня на разминку на набережной пришло больше людей, чем в прошлом году. Увеличилось и количество желающих поучаствовать в «Зеленом Марафоне» — я уверен, что в этом году Новосибирску удастся победить собственный рекорд по числу участников забега! Надеюсь, что погода 1 июня нас порадует», — говорит Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.

Помимо забега, на «Зелёном Марафоне» предусмотрена развлекательная программа в честь Дня защиты детей: конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов, разминка от профессиональных инструкторов по фитнесу и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых. На протяжении всего праздника будут работать интерактивные площадки, зоны отдыха, состоится концерт. Детей ждет огромный картонный лабиринт, гигантские твистер и дженга, мастер-классы по слайму, лепке и кукловождению, анимационная программа с мультипликационными героями и аквагрим, огромный батут, веселые старты и электромобили.

Кроме того, в рамках «Зелёного Марафона» пройдут социальные акции по сбору средств для благотворительных фондов и высадке аллеи на Михайловской набережной.

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте «Зеленого Марафона» greenmarathon.ru

Всё, что необходимо для участия, – удобные кроссовки и хорошее настроение. Присоединяйтесь!

Справка

«Зелёный Марафон» – ежегодный национальный проект Сбербанка, который в этом году пройдет в 60 городах России, а также в Казахстане и Белоруссии.
Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде, за вклад в развитие экологии планеты, а также дважды был признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой Оргкомитетом «Сочи — 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.
Теги: спорт набережная Сбербанк

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Депутатских полномочий лишили экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова в Новосибирске

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

За продажу государственных наград на новосибирской «толкучке» будут судить жителя Алтая

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Двое водителей погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

сегодня 11:14 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали, на сколько дней в Новосибирск пришли дожди

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме предложили запретить выбивать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

Милиционер-серийный убийца из Новосибирска получил пожизненный срок

сегодня 10:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская студентка-медик публично извинилась за циничные посты в Twitter

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Почти 200 семей военнослужащих получили квартиры в Новосибирске

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетнего мальчика насмерть сбил автобус в Иркутской области

сегодня 00:12 Хроника 0 Коммент.

Локоть оказался равнозначным Травникову по результатам национального рейтинга мэров

вчера 20:02 Политика 0 Коммент.

УАЗ сбил первоклассника на велосипеде в Омске

вчера 19:42 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке планируют восстановить дорожки для велосипедистов

вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирец оказался в суде за погром в кафе «Тебриз» 11 лет спустя

вчера 18:48 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников проинспектировал начало работы нового медицинского отделения для детей

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Видео: «бандитский» клип православному хору одобрил священник в Новосибирске

вчера 17:49 Культура 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.04.2019

Горячий лёд и высокий полёт

Новосибирск начал прорыв в фигурном катании

Читать далее
Image
13.03.2019

Дорогая мистификация русского величия

Универсиада как пам...

Читать далее
Image
23.02.2019

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной вчера 13:31 Владислав Третьяк заявил о переносе части матчей МЧМ по хоккею-2023 из Новосибирска в Омск 28.05.2019

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новоси...

Image

За гибель троих друзей пьяный водитель ответит перед судом в Ново...

Image

1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: г...