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Пьяного водителя судят за смерть сына депутата в Новосибирске

Рубрика: общество

29.05.2019 16:31

Фото с сайта pixabay.com

Пьяный мужчина за рулём «Тойоты» сбил молодого хоккеиста на улице Ватутина в Новосибирске; погибший оказался сыном заведующей детсадом в Чанах.

Житель Алтайского края предстанет перед судом за смерть 19-летнего мужчины из посёлка Чаны в Новосибирской области. Сегодня пресс-служба прокуратура Новосибирской области сообщила, что уголовное дело ушло в суд.

Трагедия произошла вечером 23 октября 2018 года в Новосибирске. По данным ГИБДД, 24-летний пьяный водитель на «Тойоте Аллион» ехал по улице Ватутина на «красный» и напротив дома по улице Котовского, 11 сбил 19-летнего молодого человека на пешеходном переходе. Затем «Тойота Аллион» вылетела на встречку и столкнулась с автомобилем «Сеат Ибица».

В результате полученных травм пешеход скончался на месте. Вскоре после трагедии жители посёлка Чаны сообщили в соцсетях, что погибший Денис Басонов был сыном депутата Совета депутатов рабочего посёлка Чаны Оксаны Басоновой, которая также работает директором Чановского детского сада № 1.

По данным сайта администрации Чановского района, погибший Денис Басонов активно занимался хоккеем в районной команде и помогал молодёжной команде выходить в тройку призёров по восточной зоне Новосибирской области.

24-летний житель Алтайского края обвиняется в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

Напомним, вчера пьяный водитель стал причиной массовой аварии в Первомайском районе Новосибирска.

 

Теги: ДТП суд депутаты трагедии

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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