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Роман юноши и взрослой женщины закончился убийством и взятием в заложники в Бурятии

Рубрика: проиcшествия

29.05.2019 18:04

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Молодой парень забил молотком пожилого отца возлюбленной, а её мать всю ночь возил по лесу на угнанном внедорожнике; всё это молодой человек сделал, чтобы вернуть бывшую. 

Следователи предъявили обвинение 20-летнему жителю села Новокижингинск в совершении убийства, уничтожении чужого имущества, похищении человека и угрозе убийством. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Республике Бурятия. 

Как установили следователи, причина, по которой обвиняемый совершил данные преступления, — чувства к женщине, которую он любил, ещё будучи несовершеннолетним. Односельчанка была намного старше него. Около года юноша ухаживал за женщиной, а после этого стал сожительствовать с ней. 

В октябре 2018 года женщина покинула парня, тайно сбежав в другой город вместе со своим бывшим сожителем. Получив известие о бегстве возлюбленной, парень разозлился и устроил погром в доме, где раньше жила его возлюбленная, уничтожив имущества на 42 тысячи рублей. 

В доме молодого человека застали пожилые родители женщины, которые присматривали за её домом. Тогда парень выхватил нож, пригрозил им пенсионерам и сбежал. После этого он почти каждый день терроризировал бывшую звонками, пока не решился на отчаянный шаг. 

По данным следствия, вечером 24 ноября молодой человек пробрался в дом к родителям возлюбленной, подкараулил её 70-летнего отца и убил ударом топора. После того как супруга убитого вышла во двор искать своего мужа, парень схватил нанёс ей несколько ударов и увёл в лес. Там он посадил женщину в заранее угнанный автомобиль «Mitsubishi Pajero Sport». О своих действиях парень рассказал возлюбленной по телефону, которой позвонил из салона авто. 

Несмотря на то, что преступник ездил почти всю ночь, пенсионерка смогла незаметно выбраться и убежать в то время, когда водитель остановился. Как раз к этому моменту прибыли сотрудники полиции, которых вызвала бывшая любовница обвиняемого. 

К расследованию уголовного дела были привлечены врачи-психиатры. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступления обвиняемый был психически здоров. 

В скором времени молодой человек предстанет перед судом. За совершение убийства и похищения обвиняемому может грозить до 15 и 5 лет лишения свободы соответственно. 

Напомним, в марте этого года в Красноярском крае супруги купили дом со скелетом в подвале.

 

Теги: происшествия Бурятия криминал

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