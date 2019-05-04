Рожать в неволе и отказаться от ребёнка заставляют 17-летнюю арестантку в Новосибирске

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Попавшую в СИЗО-1 беременную сибирячку, по словам адвоката, заставили отказаться от нерождённого ребёнка; на сайте ГУФСИН России по Новосибирской области адвоката обвиняют во лжи.

Адвокат беременной девушки, оказавшейся в следственном изоляторе, утверждает, что сотрудники ГУФСИН оказывали давление на его 17-летнюю подзащитную, в результате которого будущая мать отказалась от неродившегося малыша.

«Матери моей подзащитной позвонили из СИЗО и сообщили, что дочь отказалась от ребенка. Необходимо оформлять опекунство, в противном случае ребёнок окажется в детском доме. На девушку в момент написания отказного заявления, оказывалось давление: ей говорили – не напишешь сейчас, ребёнок будет расти при колонии, передумаешь, – будет поздно и опеку оформить будет нельзя, отправится в детдом», – рассказал Сиб.фм правозащитник.

Несовершеннолетнюю девушку поместили в СИЗО ещё в марте этого года – по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков. Срок содержания под стражей продлевался несколько раз. За это время, рассказывает адвокат девушки Владимир Волого, арестантке не предоставлялась необходимая медицинская помощь.

«За три месяца содержания под стражей ей даже не сделали ни одного УЗИ, тогда как необходимо это делать раз в месяц. Недавно предъявили обвинение – у девушки шоковое состояние, кровотечения, боли в животе – срок беременности 34 недели. Роды должны быть уже через месяц», – поделился Владимир.

Как объяснил адвокат, в 82 статье Уголовного кодекса РФ предусмотрена отсрочка наказания, которая полагается для беременных женщин и матерей с малолетними детьми. Предоставляется она решением суда, но только тем осуждённым, чей проступок не является преступлением против личности или половой неприкосновенности.

Проступок девушки входит в «зелёный» список по отсрочке наказания, однако, по мнению адвоката, правоохранители стараются лишить его подзащитную шанса отсрочить наказание вопреки закону. Ведь, как объяснил Владимир, дать отказ от ребёнка несовершеннолетняя без присутствия своего законного представителя, тем более до рождения малыша, не могла.

После того как история была предана огласке и Новосибирские СМИ начали рассказывать о ней в своих публикациях, на сайте ГУФСИН по Новосибирской области появился официальный комментарий, в котором администрация учреждения опровергает информацию о том, что девушка какое-либо заявление:

«Согласно действующему законодательству, отказ от ребенка возможен только в судебном порядке после его рождения и требует длительной временной процедуры. Адвокат использует недопустимые методы распространения недостоверной информации. Поясняем, что никакого отказа обвиняемая не писала и не могла написать. Никакого давления со стороны администрации учреждения не оказывалось», – говорится в сообщении.

Ответ ведомственной пресс-службы Владимир Волого назвал «отпиской», «ложью» и «дезинформацией». По словам адвоката, ранее семья арестованной девушки уже начала оформлять опеку, тогда как без «отказа» родительницы этого сделать невозможно.

«Да, отказ от ребёнка моя подзащитная написала. Его отправили в ПДН, а оттуда предоставили нам список документов. Хотели оформить попечительство на мать девушки, но она не имеет постоянного заработка, поэтому начали оформление на старшую сестру подзащитной. Уже собрали часть бумаг, они у нас на руках. Вместе с законным представителем девушки и её сестрой мы написали заявление в прокуратуру Дзержинского района на органы опеки и ГУФСИН»

Как объяснил адвокат, несмотря на то, что ранее семья обвиняемой начала сбор документов оформления опеки на её сестру, правозащитник попытается оспорить заявление матери об отказе от ребёнка и «выбить» для неё отсрочку наказания.

Напомним, в мае этого года стало известно, что опека проверит мать за грубое обращение с годовалым ребёнком под Новосибирском.