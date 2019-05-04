3 балла
+27
64.54 72.17
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Рожать в неволе и отказаться от ребёнка заставляют 17-летнюю арестантку в Новосибирске

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Заключённый дал пощёчину сотруднику СИЗО в Новосибирской области

сегодня 13:11 Хроника 0 Коммент.

Снайперы из Омска обстреляли прохожих из винтовки

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

За отравление детей наказали директора школы и главу района в Новосибирской области

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Матчи чемпионата мира по волейболу пройдут в Новосибирске в 2022 году

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Nissan протаранил киоск с шаурмой в Новосибирске

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Артистичный инкассатор из Бердска попал под суд

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Скончался главный дирижёр новосибирского театра «Глобус»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт объёмную картину немецкого художника начала прошлого века

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Мальчика на скутере сбила Toyota в Бердске

вчера 23:55 Хроника 0 Коммент.

Пьяный житель Новоалтайска принял чужую квартиру за свою и выставил хозяйку на улицу

вчера 21:59 Хроника 0 Коммент.

Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске

вчера 19:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец пытался выкинуть женщину из окна и получил шесть лет

вчера 19:14 Хроника 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Рожать в неволе и отказаться от ребёнка заставляют 17-летнюю арестантку в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

29.05.2019 14:24

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Попавшую в СИЗО-1 беременную сибирячку, по словам адвоката, заставили отказаться от нерождённого ребёнка; на сайте ГУФСИН России по Новосибирской области адвоката обвиняют во лжи. 

Адвокат беременной девушки, оказавшейся в следственном изоляторе, утверждает, что сотрудники ГУФСИН оказывали давление на его 17-летнюю подзащитную, в результате которого будущая мать отказалась от неродившегося малыша. 

«Матери моей подзащитной позвонили из СИЗО и сообщили, что дочь отказалась от ребенка. Необходимо оформлять опекунство, в противном случае ребёнок окажется в детском доме. На девушку в момент написания отказного заявления, оказывалось давление: ей говорили – не напишешь сейчас, ребёнок будет расти при колонии, передумаешь, – будет поздно и опеку оформить будет нельзя, отправится в детдом», – рассказал Сиб.фм правозащитник.

Несовершеннолетнюю девушку поместили в СИЗО ещё в марте этого года – по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков. Срок содержания под стражей продлевался несколько раз. За это время, рассказывает адвокат девушки Владимир Волого, арестантке не предоставлялась необходимая медицинская помощь. 

«За три месяца содержания под стражей ей даже не сделали ни одного УЗИ, тогда как необходимо это делать раз в месяц. Недавно предъявили обвинение – у девушки шоковое состояние, кровотечения, боли в животе – срок беременности 34 недели. Роды должны быть уже через месяц», – поделился Владимир.

Как объяснил адвокат, в 82 статье Уголовного кодекса РФ предусмотрена отсрочка наказания, которая полагается для беременных женщин и матерей с малолетними детьми. Предоставляется она решением суда, но только тем осуждённым, чей проступок не является преступлением против личности или половой неприкосновенности. 

Проступок девушки входит в «зелёный» список по отсрочке наказания, однако, по мнению адвоката, правоохранители стараются лишить его подзащитную шанса отсрочить наказание вопреки закону. Ведь, как объяснил Владимир, дать отказ от ребёнка несовершеннолетняя без присутствия своего законного представителя, тем более до рождения малыша, не могла. 

После того как история была предана огласке и Новосибирские СМИ начали рассказывать о ней в своих публикациях, на сайте ГУФСИН по Новосибирской области появился официальный комментарий, в котором администрация учреждения опровергает информацию о том, что девушка какое-либо заявление: 

«Согласно действующему законодательству, отказ от ребенка возможен только в судебном порядке после его рождения и требует длительной временной процедуры. Адвокат использует недопустимые методы распространения недостоверной информации. Поясняем, что никакого отказа обвиняемая не писала и не могла написать. Никакого давления со стороны администрации учреждения не оказывалось», – говорится в сообщении. 

Ответ ведомственной пресс-службы Владимир Волого назвал «отпиской», «ложью» и «дезинформацией». По словам адвоката, ранее семья арестованной девушки уже начала оформлять опеку, тогда как без «отказа» родительницы этого сделать невозможно. 

«Да, отказ от ребёнка моя подзащитная написала. Его отправили в ПДН, а оттуда предоставили нам список документов. Хотели оформить попечительство на мать девушки, но она не имеет постоянного заработка, поэтому начали оформление на старшую сестру подзащитной. Уже собрали часть бумаг, они у нас на руках. Вместе с законным представителем девушки и её сестрой мы написали заявление в прокуратуру Дзержинского района на органы опеки и ГУФСИН»

Как объяснил адвокат, несмотря на то, что ранее семья обвиняемой начала сбор документов оформления опеки на её сестру, правозащитник попытается оспорить заявление матери об отказе от ребёнка и «выбить» для неё отсрочку наказания. 

Напомним, в мае этого года стало известно, что опека проверит мать за грубое обращение с годовалым ребёнком под Новосибирском.

 

Теги: происшествия ГУФСИН Новосибирск Беременность

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Рожать в неволе и отказаться от ребёнка заставляют 17-летнюю арестантку в Новосибирске

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Заключённый дал пощёчину сотруднику СИЗО в Новосибирской области

сегодня 13:11 Хроника 0 Коммент.

Снайперы из Омска обстреляли прохожих из винтовки

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

За отравление детей наказали директора школы и главу района в Новосибирской области

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Матчи чемпионата мира по волейболу пройдут в Новосибирске в 2022 году

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Nissan протаранил киоск с шаурмой в Новосибирске

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Артистичный инкассатор из Бердска попал под суд

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Скончался главный дирижёр новосибирского театра «Глобус»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт объёмную картину немецкого художника начала прошлого века

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Мальчика на скутере сбила Toyota в Бердске

вчера 23:55 Хроника 0 Коммент.

Пьяный житель Новоалтайска принял чужую квартиру за свою и выставил хозяйку на улицу

вчера 21:59 Хроника 0 Коммент.

Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске

вчера 19:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец пытался выкинуть женщину из окна и получил шесть лет

вчера 19:14 Хроника 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
26.06.2017

Шведский стол для сибирских зеков

Как колонии осваивают бюджет...

Читать далее
Image
11.04.2016

Вся система враждебна

Изменит ли «закон садистов» положение осуждённых в...

Читать далее

Новости по теме

Снайперы из Омска обстреляли прохожих из винтовки сегодня 12:29

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Портрет искитимского сварщика стал одним из лучших фото в России

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Заморозки идут в Новосибирскую область

Image

Мэр Новосибирска прокомментировал слухи о закрытии производства С...

Image

Мать проломила голову трёхмесячному ребёнку под Красноярском