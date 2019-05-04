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Скончался главный дирижёр новосибирского театра «Глобус»Рубрика: общество
29.05.2019 09:48
Фото с vk.com/globus_theatre
Алексей Людмилин трижды был награждён Национальной театральной премией «Золотая маска».
В Новосибирске на 78 году жизни скончался Алексей Людмилин – заслуженный деятель искусств России, главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус». Об этом сообщила вечером 28 мая Новосибирская государственная консерватория имени Глинки.
В 1969 году Алексей Людмилин окончил оркестровый факультет Уральской консерватории. С 1970 по 1989 годы был солистом оркестра, а затем ассистентом главного дирижёра Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова.
В 1989 году был приглашён на должность главного дирижёра в Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, где проработал до 2000 года. После этого он был главным дирижёром Башкирского оперного театра, а также Дальневосточного и Омского симфонических оркестров.
В 2004 году создал молодёжный симфонический оркестр в Новосибирском академическом молодёжном театре «Глобус».
Алексей Людмилин трижды был награждён Национальной театральной премией «Золотая маска», а также премией мэра Новосибирска «Человек года» в области культуры и искусства.
Прощание состоится 30 мая с 11:00 до 12:30 в Большом зале консерватории по адресу: улица Советская, 31.
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