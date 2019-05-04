Скрывавшийся с места ДТП новосибирец врезался в дерево и погиб

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Скрывавшийся с места ДТП новосибирец врезался в дерево и погибРубрика: проиcшествия
30.05.2019 07:58
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Сотрудники ГИБДД отправились в погоню за беглецом; его нашли в собственной машине мёртвым.
Новосибирец врезался в дерево, пытаясь скрыться с места ДТП, и погиб. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Водитель минивэна Toyota HiAce ехал по улице Одоевского и врезался в припаркованный седан LADA Vesta. После этого он незамедлительно скрылся с места аварии.
Через несколько минут его нашли мёртвым в собственной машине на улице Узорной.
«Он по непонятным причинам врезался в дерево, и когда его нашли, он уже был мёртв. Сейчас идёт выяснение личности погибшего и причин его смерти», – рассказала старший инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
Напомним, 26 мая 2019 года водитель погиб в намотавшейся на дерево «шестёрке» в Бийске.
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