Скрывавшийся с места ДТП новосибирец врезался в дерево и погиб

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники ГИБДД отправились в погоню за беглецом; его нашли в собственной машине мёртвым.

Новосибирец врезался в дерево, пытаясь скрыться с места ДТП, и погиб. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель минивэна Toyota HiAce ехал по улице Одоевского и врезался в припаркованный седан LADA Vesta. После этого он незамедлительно скрылся с места аварии.

Через несколько минут его нашли мёртвым в собственной машине на улице Узорной.

«Он по непонятным причинам врезался в дерево, и когда его нашли, он уже был мёртв. Сейчас идёт выяснение личности погибшего и причин его смерти», – рассказала старший инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

Напомним, 26 мая 2019 года водитель погиб в намотавшейся на дерево «шестёрке» в Бийске.