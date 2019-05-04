Следователи начали проверку по делу о нападении бездомной собаки на ребёнка в Иркутской области

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Следователи начали проверку по делу о нападении бездомной собаки на ребёнка в Иркутской областиРубрика: проиcшествия
30.05.2019 07:06
Фото с сайта Pixabay.com
После укуса собаки девочка попала в больницу; ей предстоит лечение: пять уколов от бешенства.
СУ СК РФ по Иркутской области проводит проверку по факту нападения беспородной собаки на 13-летнюю девочку в городе Усолье-Сибирском. Информация об этом появилась 29 мая на сайте ведомства.
В понедельник, 27 мая, собака напала на школьницу и прокусила ей икры и нижнюю часть ноги. Животное дважды набросилось на ребёнка. Как сообщили врачи, сухожилия чудом не были задеты.
Проезжавший мимо водитель отвёз девочку в травмпункт, где ей сразу поставили укол. Школьнице предстоит ещё пять уколов, последний будет проставлен только в августе.
Напомним, в марте 2019 года десятилетний мальчик стал жертвой нападения собаки под Омском.
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