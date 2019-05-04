Следователи продолжают проверку по факту перелома руки главврача Бердской городской больницы

ФОТО С САЙТА СКР

Специалисты собираются выяснить, соответствовало ли качество услуг, оказанных 23-летней бердчанке, медицинским стандартам.

Следственный отдел по городу Бердску СУ СК РФ по Новосибирской области продолжает проверку после того, как получил обращения главврача Бердской городской больницы о сломанной посетителем руке и мужчины о ненадлежащей медицинской помощи его супруги в этой клинике. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства 29 мая.

Мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как главврач Бердской городской больницы отказалась выдать ему медицинские документы о поступлении его супруги в клинику без доверенности от неё. В порыве гнева бердчанин сломал руку врачу, после чего написал обращение в Следственный комитет.

Напомним, в апреле 2019 года Следком в Новосибирске начал проверку по отравлению шаурмой.