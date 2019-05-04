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Снайперы из Омска обстреляли прохожих из винтовки

Рубрика: проиcшествия

29.05.2019 12:29

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Двое подростков из Омска стреляли в людей из окна многоквартирного дома; здоровью двоих человек был принесён вред. 

Под обстрелом омских школьников пострадали двое человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области. Следователи возбудили уголовное дело. 

По предварительным данным следствия, вечером 16 мая этого года двое подростков 16 и 17 лет взяли пневматическую винтовку и стали обстреливать предметы и прохожих из окна многоквартирного дома. Две «мишени» получили в результате попадания пуль кровоподтёки в области живота и груди. Заметив стрелков, пострадавшие вызвали полицию. 

Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, молодые люди могут лишиться свободы на срок до 7 лет. 

Напомним, в апреле этого года расстрелявший подростка в центре Новокузнецка назвал свои мотивы.

 

Теги: стрельба происшествия Омск жестокость

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