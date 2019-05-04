Три разложившихся трупа обнаружили в квартире Омска

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Следователи устанавливают причину смерти омской парализованной пенсионерки, её сына и его друга.

В Омске в одной из квартир на проспекте Мира обнаружили тела женщины и двоих мужчин. Трупы уже начали разлагаться, и запах привлёк внимание соседей. При вскрытии квартиры установили, что погибли хозяйка, её сын и его друг. Примечательно, что 80-летняя пенсионерка была парализована и не вставала с кровати. Назначены экспертизы для установления причин и сроков гибели людей. По одной из версий, все они могли отравиться суррогатным алкоголем, бутылки из-под которого обнаружены в квартире.

Напомним, 29 апреля в Омске нашли труп младенца. Психически нездоровая мать увидев, что ребёнок родился мёртвым, просто положила тело под окна своей квартиры.