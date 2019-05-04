«УАЗ» сбил первоклассника на велосипеде в Омске

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«УАЗ» сбил первоклассника на велосипеде в ОмскеРубрика: проиcшествия
29.05.2019 19:42
Фото с сайта pixabay.com
Семилетний мальчик попал в ДТП недалеко от поликлиники №11 в Омске; водитель « УАЗ Патриот» не стал скрываться.
Водитель внедорожника сбил ребёнка на выезде со двора на улице Успешной. Инцидент произошёл 29 мая в 14:52, сообщил Om1.ru со ссылкой на местную ГИБДД.
Пострадавший мальчик 7-лет был госпитализирован бригадой «скорой» в одну из омских больниц. Полицейские задержали 29-летнего водителя на месте ДТП.
По данным ГИБДД ГУ МВД по Омской области по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в мае водитель автобуса ответит за смерть маленького велосипедиста в Новосибирске.
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