В абаканском роддоме погибла молодая женщина

Лента новостейПредложить новость
Журналист назвался медиумом на кастинге в «Битву экстрасенсов» на ТНТ
Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной
Матчи чемпионата мира по волейболу пройдут в Новосибирске в 2022 году
ЛГБТ-активист из-за занятости не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска
Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели
XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту
В Новосибирске и районах области АО «РЭС» выполнит реконструкцию электросетей
«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов
Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных
В абаканском роддоме погибла молодая женщинаРубрика: проиcшествия
29.05.2019 17:11
ФОТО С САЙТА ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр» – pc.mz19.ru
Следователи проверят обстоятельства смерти 36-летней женщины после родов в медицинском учреждении; по информации из соцсетей, женщина рожала в третий раз.
Абаканские следователи организовали доследственную проверку по факту смерти 36-летней женщины в стенах ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Республике Хакасия.
Инцидент произошёл 27 мая 2019 года. Поводом для начала проверки послужили публикации местных изданий, в которых рассказывалось об этом происшествии.
По данным, размещённым в паблике «ЧП Хакасия Абакан» социальной сети «ВКонтакте», женщина скончалась от сердечной недостаточности на третьи сутки после родов. Также известно, что ранее женщина уже родила двух детей.
Следователям предстоит разобраться, при каких обстоятельствах скончалась пациентка перинатального центра, а также можно ли было предотвратить эту смерть.
Напомним, в апреле этого года стало известно, что полмиллиарда рублей потратят на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске.
Комментарии
Лента новостей
Журналист назвался медиумом на кастинге в «Битву экстрасенсов» на ТНТ
Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной
Матчи чемпионата мира по волейболу пройдут в Новосибирске в 2022 году
ЛГБТ-активист из-за занятости не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска
Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели
XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту
В Новосибирске и районах области АО «РЭС» выполнит реконструкцию электросетей
«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов
Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных
Статьи по теме
Жизнь без преград
Технические приспособления помогают сделать более комфортн...
Весна – это здорово!
В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Аннён по-корейски
Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...
Снимает, как рукой
Для борьбы с хронической усталостью в конце зимы нужны не...
Новости по теме
Популярное