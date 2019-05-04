В абаканском роддоме погибла молодая женщина

ФОТО С САЙТА ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр» – pc.mz19.ru

Следователи проверят обстоятельства смерти 36-летней женщины после родов в медицинском учреждении; по информации из соцсетей, женщина рожала в третий раз.

Абаканские следователи организовали доследственную проверку по факту смерти 36-летней женщины в стенах ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Республике Хакасия.

Инцидент произошёл 27 мая 2019 года. Поводом для начала проверки послужили публикации местных изданий, в которых рассказывалось об этом происшествии.

По данным, размещённым в паблике «ЧП Хакасия Абакан» социальной сети «ВКонтакте», женщина скончалась от сердечной недостаточности на третьи сутки после родов. Также известно, что ранее женщина уже родила двух детей.

Следователям предстоит разобраться, при каких обстоятельствах скончалась пациентка перинатального центра, а также можно ли было предотвратить эту смерть.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что полмиллиарда рублей потратят на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске.