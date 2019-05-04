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В новосибирском Академгородке планируют восстановить дорожки для велосипедистов

Рубрика: общество

29.05.2019 19:11

Фото с сайта Pixabay.com

Жители столицы Сибири предлагают депутатам создать целую велосеть с популярными маршрутами, чтобы можно было свободно передвигаться по пригороду.

В новосибирском Академгородке планируют заняться восстановлением велодорожек. Об этом сообщила депутат городского совета Наталья Пинус на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Этот вопрос власти обсуждают уже несколько лет. Сейчас задача по восстановлению дорожек для велосипедистов включена в план на 2019 год. На неё планируют потратить 4 миллиона рублей.

Детали проекта власти обсудят на следующей неделе, когда администрация Советского района проведёт встречу с заинтересованными в восстановлении горожанами.

Под постом на странице Натальи Пинус новосибирцы пишут, что людям нужна целая велосеть, по которой можно свободно передвигаться в магазин, НГУ или по траектории от Дома учёных до Сеятеля. Кроме того, жители города просят регулярно чистить будущие велодорожки, чтобы они не пришли в негодность так же быстро, как предыдущие.  

Напомним, в мае 2019 года новосибирские общественники добились продолжения строительства Восточного обхода.

Теги: строительство Пинус Наталья Академгородок

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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