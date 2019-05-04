В новосибирском Академгородке планируют восстановить дорожки для велосипедистов

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В новосибирском Академгородке планируют восстановить дорожки для велосипедистовРубрика: общество
29.05.2019 19:11
Фото с сайта Pixabay.com
Жители столицы Сибири предлагают депутатам создать целую велосеть с популярными маршрутами, чтобы можно было свободно передвигаться по пригороду.
В новосибирском Академгородке планируют заняться восстановлением велодорожек. Об этом сообщила депутат городского совета Наталья Пинус на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Этот вопрос власти обсуждают уже несколько лет. Сейчас задача по восстановлению дорожек для велосипедистов включена в план на 2019 год. На неё планируют потратить 4 миллиона рублей.
Детали проекта власти обсудят на следующей неделе, когда администрация Советского района проведёт встречу с заинтересованными в восстановлении горожанами.
Под постом на странице Натальи Пинус новосибирцы пишут, что людям нужна целая велосеть, по которой можно свободно передвигаться в магазин, НГУ или по траектории от Дома учёных до Сеятеля. Кроме того, жители города просят регулярно чистить будущие велодорожки, чтобы они не пришли в негодность так же быстро, как предыдущие.
Напомним, в мае 2019 года новосибирские общественники добились продолжения строительства Восточного обхода.
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