В новосибирском Академгородке планируют восстановить дорожки для велосипедистов

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Жители столицы Сибири предлагают депутатам создать целую велосеть с популярными маршрутами, чтобы можно было свободно передвигаться по пригороду.

В новосибирском Академгородке планируют заняться восстановлением велодорожек. Об этом сообщила депутат городского совета Наталья Пинус на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Этот вопрос власти обсуждают уже несколько лет. Сейчас задача по восстановлению дорожек для велосипедистов включена в план на 2019 год. На неё планируют потратить 4 миллиона рублей.

Детали проекта власти обсудят на следующей неделе, когда администрация Советского района проведёт встречу с заинтересованными в восстановлении горожанами.

Под постом на странице Натальи Пинус новосибирцы пишут, что людям нужна целая велосеть, по которой можно свободно передвигаться в магазин, НГУ или по траектории от Дома учёных до Сеятеля. Кроме того, жители города просят регулярно чистить будущие велодорожки, чтобы они не пришли в негодность так же быстро, как предыдущие.

Напомним, в мае 2019 года новосибирские общественники добились продолжения строительства Восточного обхода.