В Новосибирском зоопарке родились камышовые котята

Фото из группы «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте»

Один из новорождённых имеет шерсть серо-песочного цвета; второй – чёрный.

В семействе камышовых котов Новосибирского зоопарка появилось два малыша. Об этом сообщили в группе зоопарка 29 мая. Котята разного окраса: один имеет серо-песочную шерсть, как мама, а второй – чёрную, как папа.

В первые недели жизни детёныши не покидали своего укрытия. Сейчас, когда они немного подросли, стали выходить на прогулки и показываться зрителям. С каждым днём продолжительность их выходов увеличивается.

Чёрный самец – редкость, они нечасто встречаются в природе. В новосибирский зоопарк Шензен (так зовут папу котят) приехал в 2015 году из Франции.

Напомним, в мае 2019 года Новосибирский зоопарк приглашал посмотреть на детёнышей копытных животных.