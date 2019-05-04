В Новосибирском зоопарке родились камышовые котята

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В Новосибирском зоопарке родились камышовые котятаРубрика: общество
30.05.2019 07:27
Фото из группы «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте»
Один из новорождённых имеет шерсть серо-песочного цвета; второй – чёрный.
В семействе камышовых котов Новосибирского зоопарка появилось два малыша. Об этом сообщили в группе зоопарка 29 мая. Котята разного окраса: один имеет серо-песочную шерсть, как мама, а второй – чёрную, как папа.
В первые недели жизни детёныши не покидали своего укрытия. Сейчас, когда они немного подросли, стали выходить на прогулки и показываться зрителям. С каждым днём продолжительность их выходов увеличивается.
Чёрный самец – редкость, они нечасто встречаются в природе. В новосибирский зоопарк Шензен (так зовут папу котят) приехал в 2015 году из Франции.
Напомним, в мае 2019 года Новосибирский зоопарк приглашал посмотреть на детёнышей копытных животных.
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