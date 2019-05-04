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В Новосибирском зоопарке родились камышовые котята

Рубрика: общество

30.05.2019 07:27

Фото из группы «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте»

Один из новорождённых имеет шерсть серо-песочного цвета; второй – чёрный.

В семействе камышовых котов Новосибирского зоопарка появилось два малыша. Об этом сообщили в группе зоопарка 29 мая. Котята разного окраса: один имеет серо-песочную шерсть, как мама, а второй – чёрную, как папа.

В первые недели жизни детёныши не покидали своего укрытия. Сейчас, когда они немного подросли, стали выходить на прогулки и показываться зрителям. С каждым днём продолжительность их выходов увеличивается.

Чёрный самец – редкость, они нечасто встречаются в природе. В новосибирский зоопарк Шензен (так зовут папу котят) приехал в 2015 году из Франции. 

Напомним, в мае 2019 года Новосибирский зоопарк приглашал посмотреть на детёнышей копытных животных.

Теги: животные Новосибирский зоопарк

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20.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Наука 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

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