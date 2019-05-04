Видео: «бандитский» клип православному хору одобрил священник в Новосибирске

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Видео: «бандитский» клип православному хору одобрил священник в НовосибирскеРубрика: культура
29.05.2019 17:49
Скриншот с канала YouTube
Новосибирец снял клип «Хор в законе» о коллективе с Западного жилмассива; священник РПЦ одобрил шутку и публикацию видео в сети.
Приезд молодёжного хора с левого берега Новосибирска показали в стиле «бандитской стрелки». Сегодня видеоклип «Хор в законе» появился в группе «Троице-Владимировского собора» «ВКонтакте».
В небольшом клипе показан приезд суровых мужчин на иномарках к храму, интригу сохраняют мрачные фильтры на видео и песни хора, наложенные на тревожный дабстеп. Корреспондент Сиб.фм выяснил у автора ролика, в чём была идея видео.
«Клип сделан с помощью недавно вышедшего фильма о молодёжном хоре. То была серьёзная работа, а этот ролик задумывался как шутка для поднятия настроения. Мы показали ролик настоятелю Троице-Владимировского храма – он тоже посмеялся», – сообщил Сиб.фм маркетолог киностудии «Душа» Евгений Иванов.
Сам фильм «Молодёжный хор» о певцах Троице-Владимировского собора на Западном жилмассиве в Новосибирске вышел на YouTube 24 февраля. Документальная короткометражка рассказывает о хоре, который выступает в Новосибирске и ездит по сёлам области с репертуаром церковных, патриотических и русских народных песен, как о социальном явлении.
Напомним, в марте в сети появилось видео воссозданного Бердского острога.
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