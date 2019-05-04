Видео: водитель «Тойоты» чудом выжил на трассе под Барнаулом

Фото и видео из паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте»; Скриншот кадра из к\ф «Пункт назначения 2» 2003 год

Мужчина чуть не погиб на трассе в Алтайском крае после того, как арматура вывалилась из грузовика и пробила лобовое стекло его автомобиля.

Водитель Toyota успел вовремя увернуться от арматуры, которая пронзила лобовое стекло его автомобиля и воткнулась в подголовник водительского кресла. Как сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте», ржавая арматура вылетела из кузова грузового автомобиля, который ехал впереди легковушки, отскочил от асфальта и оказалась в сантиметре от головы автомобилиста.

Сразу после происшествия водитель снял последствия аварии на видео: «У кого-то сегодня День пограничника, а у меня, по ходу, день второго рождения», – восклицает мужчина.

В комментариях к посту многие пользователи соцсети провели параллель между случаем на барнаульской трассе со сценой из популярного хоррор-фильма «Пункт назначения 2», однако в этом случае финал истории оказался совсем другим.

Напомним, в мае этого года грузовик сбил столб и вылетел на железнодорожные пути в Красноярске.