Врач умер во время дежурства в больнице Алтайского края

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Врач умер во время дежурства в больнице Алтайского краяРубрика: проиcшествия
29.05.2019 16:59
Фото со страницы Алексея Тюнина в соцсети «ВКонтакте»
Министерство здравоохранения Алтайского края проводит внутреннюю проверку по факту происшествия.
В Городской больнице имени Л. Я. Литвиненко в Новоалтайске нашли тело 28-летнего анестезиолога-реаниматолога. Происшествие случилось ещё 26 мая в хирургическом отделении, в это время мужчина был на суточном дежурстве.
По предварительной информации, врач умер от остановки сердца. Как сообщает Instagram-паблик «Unusual Crimes Barnaul», в последнее время в больнице была сильная нехватка персонала, из-за этого сотрудникам приходилось много работать.
В свою очередь коллеги медика отмечают, что у него были «золотые руки». Ещё во время учёбы в университете его отмечали как одного из лучших на курсе. Он никогда не отказывал в помощи, несколько раз участвовал в сложных операциях.
«На сердце никогда не жаловался, у него остались жена и маленький ребёнок», – добавляют в паблике «Unusual Crimes Barnaul» со ссылкой на родственников погибшего.
В пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края Сиб.фм факт происшествия подтвердили. Сейчас там проводят внутреннюю проверку. Кроме того, делом занимаются правоохранительные органы. Возможной причиной смерти врача могла стать передозировка – такой вывод сделали после осмотра места происшествия. Точную причину смерти установят после проведения экспертиз.
Напомним, за отравление детей в Новосибирской области наказали директора школы и главу района.
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