За отравление детей наказали директора школы и главу района в Новосибирской области

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За отравление детей наказали директора школы и главу района в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
29.05.2019 12:12
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Прокуратура сделала вывод, что руководство образовательного учреждения в Чанах нарушило требования о безопасности детей.
Дело об отравлении 13 учеников Чановской школы принесённым одним из малышей крысиным ядом проверила прокуратура. Следователи пришли к выводу, что администрация образовательного учреждения не соблюдала требования по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания их в образовательном учреждении.
Администрацию Чановского района прокуратура обвинила в том, что вопреки законодательству вовремя не была создала комиссию по расследованию несчастного случая. Вынесены представления.
Напомним, ЧП произошло во втором классе школы № 2 райцентра Чаны. Мальчик принёс из дома крысиный яд и, полагая, что это конфеты, угостил друзей.
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