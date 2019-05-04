Заключённый дал пощёчину сотруднику СИЗО в Новосибирской области

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Заключённый дал пощёчину сотруднику СИЗО в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
29.05.2019 13:11
Фото с pixabay.com
Мужчине не понравился вопрос, который ему задал сотрудник охраны СИЗО в Куйбышевском районе Новосибирской области.
В Куйбышевском районе Новосибирской области вынесли приговор осуждённому, который ударил ладонью сотрудника следственного изолятора.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в феврале 25-летний осужденный Ткачёв содержался в следственном изоляторе № 2 ГУФСИН РФ. Во время обыска ему не понравился вопрос, который задал младший инспектор отдела охраны, и он несколько раз ударил его ладонью в голову.
В результате сотруднику следственного изолятора были нанесены «телесные повреждения». Из-за этого деятельность СИЗО была дезорганизована, сорвалась работа руководства и других сотрудников.
Ткачёва обвинили в совершении преступления по части 3 статьи 312 УК РФ. Куйбышевский районный суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, новосибирец пытался выкинуть женщину из окна и получил шесть лет.
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