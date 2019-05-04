Журналист назвался медиумом на кастинге в «Битву экстрасенсов» на ТНТ

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Мужчина даже предложил кастинг-группе «Битвы экстрасенсов» в Новосибирске взятку, чтобы попасть в проект.

25 и 26 мая в Новосибирске прошёл кастинг в 20-й сезон самого мистического проекта ТНТ «Битва экстрасенсов», на который собралось более 50 человек не только из Новосибирска, но и из ближайших городов: Томска, Барнаула, Барабинска и Юрги. Называли участники себя по-разному: экстрасенсы, яснослышащие, ясновидящие, ведьмы, медиумы, целители, белые маги. Однако все они хотят доказать существование людей со сверхспособностями.

Чтобы проверить силы претендентов, им предложили два испытания: «Чёрный конверт» и «Живой человек». Для успешного прохождения у каждого есть свой «помощник». Кто-то использует иконы, чётки, маятники, бубны или даже атамы (магические ритуальные ножи). По словам одной из участницы кастинга, нож, которым убили её мужа, помогает ей общаться с миром мёртвых.

Кроме того, некоторые журналисты ради компрометирующего материала записываются на кастинг в «Битву экстрасенсов». Молодой человек 25 лет, назвавшийся Эльмиром, сообщил, что узнал о кастинге в проект с помощью своего шестого чувства.

Мужчина заявил, что работает с загробным миром. При этом вёл себя достаточно вызывающе, называл других участников братьями, а также предлагал кастинг-группе взятку. В результате журналисту-магу не удалось справиться ни с одним из испытаний, поэтому он получил ноль баллов.

Дата выхода 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» пока неизвестна.

Напомним, 13 мая шаманов и магов из Новосибирска позвали на битву.