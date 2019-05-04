Четверо детей покалечились на батуте в Бурятии

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Четверо детей покалечились на батуте в БурятииРубрика: проиcшествия
30.05.2019 16:59
фото СУ СК РФ по Республике Бурятия
Следком Бурятии возбудил уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества; в настоящее время устанавливаются организаторы аттракциона.
Под прыгающими детьми в Улан-Удэ лопнул батут. Аттракцион сложился. Часть детей выбросило на асфальт, других – накрыло внутри.
В Следкоме Бурятии возбудили уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества.
«Четверо несовершеннолетних в возрасте от двух до семи лет, получивших травмы, доставлены в лечебные учреждения, один из потерпевших находится в тяжёлом состоянии без сознания», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Бурятия.
На месте происшествия продолжаются следственные действия. При осмотре конструкции зафиксировано, что батут крепился верёвками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Верёвки оказались оборваны. В настоящее время устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности, а также выполняются другие необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия.
Напомним, в январе в Новосибирске следователи проверяли батутный центр, где покалечились дети.
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