Депутатских полномочий лишили экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова в Новосибирске

фото из архива Сиб.фм

На сессии Законодательного собрания Новосибирской области несколько минут назад забрали депутатский мандат у Александра Караськова; знаменитый кардиохирург теперь экс-депутат и экс-директор клиники Мешалкина.

Сессия Заксобрания Новосибирской области освободила Александра Караськова от полномочий депутата.

Предшествовала этому череда событий. Сначала зама Караськова Евгения Покушалова обвинили в хищениях и отмывании более миллиарда рублей. Через несколько месяцев после ареста топ-менеджера самого Александра Караськова сняли с должности. В клинике он остался в качестве оперирующего кардиолога. Сохранить пост депутата также не удалось. После публикации сведений о доходах народных избранников Новосибирской области общественники распространили информацию о том, что Александр Караськов не внёс в декларацию несколько объектов загородной недвижимости и земельных участков. Потеря депутатского мандата оказалась вполне очевидной.

«Это не самая приятная для нас новость, но человек написал заявление, мы обязаны его рассмотреть», – прокомментировал Сиб.фм спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Сегодня на сессии Александр Караськов сдал мандат. Скорее всего, место одного депутата-медика займёт другой. В партийном списке, по которому прошёл в областной парламент экс-директор Мешалкина, следующая фамилия – Олег Иванинский. Ещё одним кандидатом на мандат называют Дмитрия Терешкова.

Напомним, в начале марта бывшему заместителю Караськова в клинике Мешалкина сменили меру пресечения и отпустили из СИЗО под домашний арест.