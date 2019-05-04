Девятиклассник спас тонувшую в ледяной воде девочку на севере Красноярского края

Фото с сайта ГУ МЧС по Красноярскому краю

Школьница с головой ушла под воду; третьеклассник в верхней одежде и с рюкзаком за спиной бросился её спасать.

На севере Красноярского края девятиклассник Андрей Максымив спас девочку из ледяной воды, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В северной части региона в некоторых местах ещё лежит снег, а на реках есть редкий ледоход, температура воды составляет до +7 градусов.

Андрей, сидевший у реки Байкитик, услышал, как девочки зовут свою подругу и просят о помощи. Подойдя поближе, он увидел, что одна из школьниц ушла с головой под воду. Мальчик сразу, не снимая верхнюю одежду и рюкзак, ринулся ей на помощь. Приложив максимум усилий, он вытолкнул её на берег, после чего выбрался сам.

Как рассказывает сам Андрей, намокшие учебники и телефон ему не жалко, это всё можно купить. В тот момент гораздо важнее было спасти человека.

Сейчас рассматривается вопрос о награждении Андрея ведомственной наградой МЧС России за спасение утопающих.

Напомним, 24 мая 2019 года пастух спас двухлетнюю девочку, упавшую в воду в Новосибирской области.