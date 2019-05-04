Двое водителей погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

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Двое водителей погибли в ДТП на трассе в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
30.05.2019 11:14
Фото с pixabay.com
Сейчас на месте дорожной аварии в Барабинском районе Новосибирской области работает полиция.
Сегодня утром в 6:10 на 1166-м километре трассы «Иртыш» в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись два автомобиля «Тойота Камри», в результате аварии погибли оба водителя.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, 49-летний водитель автомобиля «Тойоты Камри» столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Камри», за рулём которого был 32-летний водитель.
«В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия, ещё три человека – женщина и двое мужчин – госпитализированы в различными травмами», – добавляют в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал.
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