Фото: буйство стихии парализовало движение в Новосибирске

ФОТО КОРРЕСПОНДЕНТА СИБ.ФМ

Автомобильное движение критически затруднено во всех районах Новосибирска; сложность дорожной ситуации в городе по данным онлайн-сервиса Яндекс.Пробки оценивается в девять баллов.

В шести районах Новосибирска стоят девятибальные пробки. Дмитровский и Октябрьский мосты, Красный проспект, улицы Большевистская, Ипподромская, Ватутина, как и другие важные дороги города помечены «бордовым» и «красным» в системе оценки затруднённости движения онлайн сервиса Яндекс. Пробки.

Также на карте можно увидеть одиннадцать дорожно-транспортных происшествий. Главной причиной происходящего можно назвать ливень и порывистый ветер, обрушившиеся на город около 15:30.

Возможно, из-за него в нескольких местах города перестали работать светофоры. Так, сломался автоматический регулировщик на пересечении Красного проспекта и Писарева.

Автомобили на этих улицах на данный момент двигаются со скоростью пешеходов.

Напомним, в мае этого года центр Новосибирска встал в пробках из-за проведения крестного хода.