Фото: буйство стихии парализовало движение в Новосибирске

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Фото: буйство стихии парализовало движение в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
30.05.2019 18:20
ФОТО КОРРЕСПОНДЕНТА СИБ.ФМ
Автомобильное движение критически затруднено во всех районах Новосибирска; сложность дорожной ситуации в городе по данным онлайн-сервиса Яндекс.Пробки оценивается в девять баллов.
В шести районах Новосибирска стоят девятибальные пробки. Дмитровский и Октябрьский мосты, Красный проспект, улицы Большевистская, Ипподромская, Ватутина, как и другие важные дороги города помечены «бордовым» и «красным» в системе оценки затруднённости движения онлайн сервиса Яндекс. Пробки.
Также на карте можно увидеть одиннадцать дорожно-транспортных происшествий. Главной причиной происходящего можно назвать ливень и порывистый ветер, обрушившиеся на город около 15:30.
Возможно, из-за него в нескольких местах города перестали работать светофоры. Так, сломался автоматический регулировщик на пересечении Красного проспекта и Писарева.
Автомобили на этих улицах на данный момент двигаются со скоростью пешеходов.
Напомним, в мае этого года центр Новосибирска встал в пробках из-за проведения крестного хода.
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