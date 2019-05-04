5 баллов
+18
64.91 72.41
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Как получать пенсию с 55 и 60 лет, рассказали в Госдуме

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирским выдрам подарили игрушку с дыркой

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Первый летний ливень застал новосибирцев врасплох

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Омич раздавил человека щебнем насмерть и остался на свободе

сегодня 15:24 Хроника 0 Коммент.

Ржавую бомбу нашли в Бердске

сегодня 15:14 Хроника 0 Коммент.

Геннадий Онищенко посоветовал возрастным россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Готовы ли новосибирские больницы: Путин разрешил посещение пациентов в реанимации

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

Подросток погиб в Кузбассе на перевернувшемся квадроцикле

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские студенты первыми в мире создали «умные ценники»

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Остров в Обском море тушили новосибирские пожарные

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Депутатских полномочий лишили экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова в Новосибирске

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

За продажу государственных наград на новосибирской «толкучке» будут судить жителя Алтая

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Двое водителей погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

сегодня 11:14 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали, на сколько дней в Новосибирск пришли дожди

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме предложили запретить выбивать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Геннадий Онищенко посоветовал возрастным россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Рубрика: общество

30.05.2019 14:54

Фото с pixabay.com

Американские учёные пришли к выводу, что интенсивная тренировка способна избавить пожилых людей от лишнего веса.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что физические упражнения и умеренность в еде наиболее эффективны в борьбе с лишним весом, сообщает издание «РИА Новости». В том числе это рекомендовано и пожилым людям при соблюдении некоторых правил.

Такое заявление депутат сделал, комментируя информацию об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, наличие которого связано с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.

Накануне портал MedicalExpress рассказал, что американские учёные пришли к выводу, что интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями и улучшить общую мышечную массу.

«Надо не забывать, что объём потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное», – прокомментировал результаты исследования Геннадий Онищенко.

Онищенко уже прокомментировал свои слова о «жить чуть-чуть впроголодь». Он отметил, что рекомендовал людям в возрасте следить за потребляемыми калориями и заниматься физической нагрузкой.

Напомним, в феврале 2019 года учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе.

Теги: здоровье Госдума депутат ожирение

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Как получать пенсию с 55 и 60 лет, рассказали в Госдуме

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирским выдрам подарили игрушку с дыркой

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Первый летний ливень застал новосибирцев врасплох

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Омич раздавил человека щебнем насмерть и остался на свободе

сегодня 15:24 Хроника 0 Коммент.

Ржавую бомбу нашли в Бердске

сегодня 15:14 Хроника 0 Коммент.

Геннадий Онищенко посоветовал возрастным россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Готовы ли новосибирские больницы: Путин разрешил посещение пациентов в реанимации

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

Подросток погиб в Кузбассе на перевернувшемся квадроцикле

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские студенты первыми в мире создали «умные ценники»

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Остров в Обском море тушили новосибирские пожарные

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Депутатских полномочий лишили экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова в Новосибирске

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

За продажу государственных наград на новосибирской «толкучке» будут судить жителя Алтая

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Двое водителей погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

сегодня 11:14 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали, на сколько дней в Новосибирск пришли дожди

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме предложили запретить выбивать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.04.2019

Лекарство только для вас

Как, где и зачем в Новосибирске выпускают лек...

Читать далее
Image
12.04.2019

Ешь, пей, худей!

Как решиться начать сбрасывать лишние килограммы...

Читать далее
Image
09.04.2019

Весна – это здорово!

В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...

Читать далее
Image
29.03.2019

А можно просто спросить?

Новосибирцам предложили выслушать альтернативн...

Читать далее
Image
25.03.2019

Доступная офтальмология

Всё, что нужно знать о здоровье глаз

Читать далее
Image
08.03.2019

Успеть за один день

Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...

Читать далее

Новости по теме

Готовы ли новосибирские больницы: Путин разрешил посещение пациентов в реанимации сегодня 14:44 Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ 27.05.2019

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новоси...

Image

За гибель троих друзей пьяный водитель ответит перед судом в Ново...

Image

1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: г...