Геннадий Онищенко посоветовал возрастным россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

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Американские учёные пришли к выводу, что интенсивная тренировка способна избавить пожилых людей от лишнего веса.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что физические упражнения и умеренность в еде наиболее эффективны в борьбе с лишним весом, сообщает издание «РИА Новости». В том числе это рекомендовано и пожилым людям при соблюдении некоторых правил.

Такое заявление депутат сделал, комментируя информацию об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, наличие которого связано с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.

Накануне портал MedicalExpress рассказал, что американские учёные пришли к выводу, что интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями и улучшить общую мышечную массу.

«Надо не забывать, что объём потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное», – прокомментировал результаты исследования Геннадий Онищенко.

Онищенко уже прокомментировал свои слова о «жить чуть-чуть впроголодь». Он отметил, что рекомендовал людям в возрасте следить за потребляемыми калориями и заниматься физической нагрузкой.

Напомним, в феврале 2019 года учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе.