Готовы ли новосибирские больницы: Путин разрешил посещение пациентов в реанимации

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Готовы ли новосибирские больницы: Путин разрешил посещение пациентов в реанимацииРубрика: общество
30.05.2019 14:44
Фото с сайта kremlin.ru
Президент России подписал закон, согласно которому родственники пациентов реанимации и интенсивной терапии смогут посещать своих близких; корреспондент Сиб.фм обзвонил новосибирские больницы.
Госдума внесла изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», глава Российской Федерации Владимир Путин 29 мая поставил свою подпись на этом документе. Поправки коснулись 14-й и 79-й статей закона. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно внесённым изменениям, теперь родственники тяжелобольных пациентов смогут навещать своих близких в отделениях реанимации:
«Предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий», – написано в документе.
Возможность увидеть родственника в реанимации существовала и раньше, однако на практике осуществить такое право было проблематично, из-за того, что решение «пустить – не пустить» мог принять лишь один человек – главный врач медучреждения.
Три года назад с предложением изменить порядок посещения реанимационных отделений выступил актёр Контстантин Хабенский во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. После этого разработкой поправок в закон занималась Государственная дума Федерального собрания РФ. В результате трёхлетней работы 21 мая 2019 года поправки были приняты и подписаны президентом через восемь дней.
В настоящий момент акт уже вступил в силу, однако чёткий порядок приёма посетителей реанимационных отделений ещё не прописан, его разработкой должен заняться Минздрав. Несмотря на «сырость» поправок, медучреждения должны быть оповещены об изменениях в порядке своей работы и привести практику в соответствие с теорией.
Корреспондент Сиб.фм позвонил в шесть крупнейших новосибирских больниц и поинтересовался, открыты ли для посещения родственниками реанимационные отделения:
В ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» Новосибирской области ответили, что такой возможности нет, а на возражение «а как же закон?» заявили, что больница работает по собственным правилам и бросили трубку телефона. В Новосибирской областной больнице, наоборот, ответили положительно: «время посещения с 13:00 до 14:00».
В реанимационном отделении хирургии Городской клинической больницы № 34 рассказали, что об изменениях в законе им известно, однако их реанимационные отделения работают в подобном режиме около трёх лет: посетить родственника возможно с 15:00 до 15:30, но только по предварительной договорённости с главврачом.
Попасть к тяжёлым пациентам Городской клинической больницы № 25, как выяснилось, тоже можно, но время ограничено – с 17:00 до 17:30.
В Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина заявили, что в реанимацию попасть нельзя. После того как корреспондент напомнил про подписанную президентом поправку, оператор попросила подождать, а вернувшись черед несколько минут, пояснила, что посещение следует обсуждать исключительно с лечащим врачом.
Напомним, в мае этого года депутаты приняли закон об обязательной фотофиксации техосмотра.
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