Как получать пенсию с 55 и 60 лет, рассказали в Госдуме

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В российский парламент планируется внести законопроект, который позволит россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту: с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам.

Новый законопроект коснётся тех граждан России, которые заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами или заключат их не позднее 2020 года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ответ председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова газете «Известия».

Данный законопроект должен уравнять в правах тех, кто заключил контракт с НПФ – негосударственными пенсионными фондами, до повышения пенсионного возраста, и тех, кто это сделал после вступления в силу изменений в законодательстве в 2018 году.

Законопроект планируется внести на рассмотрение депутатов Государственной Думы до конца мая. Вступить в силу он может уже в 2019 году, если будет получено положительное заключение Центробанка и правительства.

Напомним, Владимир Путин подписал закон, позволяющий ВИЧ-инфицированным россиянам становится приёмными родителями.