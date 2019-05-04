Массовый ремонт дворов и скверов начался в Новосибирской области

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Более 800 миллионов потратят на благоустройство 120 дворов и 45 скверов в этом году; уже 26 объектов на территории Новосибирской области находятся в работе.

До конца года в Новосибирской области 164 двора и сквера пройдут капремонт и благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Сегодня министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов дал старт обновлению 26 дворов.

Новым объектом был выбран двор в посёлке Мошково на улице Вокзальная магистраль, 9а – министр проконтролировал начало работ. По данным регионального минЖКХ, это один из первых 26 скверов и дворов.

«По состоянию на 28 мая контракты заключены либо находятся в стадии проведения торгов на 164 объектах благоустройства Новосибирской области. Конкретно в Мошковском районе в 2019 году будет благоустроено два двора и одно общественное пространство – территория сквера», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Реализация всех 164 объектов потребовала более 885 миллионов рублей, в том числе за счёт федерального бюджета было выделено порядка 849,6 млн рублей. Из общего числа это 120 дворов и 45 скверов – подрядчики должны выполнить работы до конца года.

Напомним, сегодня проект «Академгородок 2.0» губернатор Травников назвал новым этапом развития Новосибирской агломерации.