8 баллов
+14
65.06 72.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Сошедший с рельсов новосибирский трамвай спровоцировал пробку в час пик

сегодня 19:29 Хроника 0 Коммент.

Плацкарт дороже купе: что ждёт новосибирцев

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Массовый ремонт дворов и скверов начался в Новосибирской области

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

Центральную клумбу в Камне-на-Оби засадили коноплёй

сегодня 17:49 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец погиб от удара током на работе в Бердске

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

Толпа молодёжи избила депутата в Новосибирской области

сегодня 17:02 Хроника 0 Коммент.

Проект «Академгородок 2.0» губернатор Травников назвал новым этапом развития Новосибирской агломерации

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

Четверо детей покалечились на батуте в Бурятии

сегодня 16:59 Хроника 0 Коммент.

Воспитатель частного детсада избила двухлетнего мальчика в Бердске

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Как получать пенсию с 55 и 60 лет, рассказали в Госдуме

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирским выдрам подарили игрушку с дыркой

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Первый летний ливень застал новосибирцев врасплох

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Омич раздавил человека щебнем насмерть и остался на свободе

сегодня 15:24 Хроника 0 Коммент.

Геннадий Онищенко посоветовал возрастным россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Готовы ли новосибирские больницы: Путин разрешил посещение пациентов в реанимации

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

Подросток погиб в Кузбассе на перевернувшемся квадроцикле

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские студенты первыми в мире создали «умные ценники»

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Остров в Обском море тушили новосибирские пожарные

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Массовый ремонт дворов и скверов начался в Новосибирской области

Рубрика: общество

30.05.2019 18:07

Фот ос сайта правительства Новосибирской области

Более 800 миллионов потратят на благоустройство 120 дворов и 45 скверов в этом году; уже 26 объектов на территории Новосибирской области находятся в работе.

До конца года в Новосибирской области 164 двора и сквера пройдут капремонт и благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Сегодня министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов дал старт обновлению 26 дворов.

Новым объектом был выбран двор в посёлке Мошково на улице Вокзальная магистраль, 9а – министр проконтролировал начало работ. По данным регионального минЖКХ, это один из первых 26 скверов и дворов.

«По состоянию на 28 мая контракты заключены либо находятся в стадии проведения торгов на 164 объектах благоустройства Новосибирской области. Конкретно в Мошковском районе в 2019 году будет благоустроено два двора и одно общественное пространство – территория сквера», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Реализация всех 164 объектов потребовала более 885 миллионов рублей, в том числе за счёт федерального бюджета было выделено порядка 849,6 млн рублей. Из общего числа это 120 дворов и 45 скверов – подрядчики должны выполнить работы до конца года.

Напомним, сегодня проект «Академгородок 2.0» губернатор Травников назвал новым этапом развития Новосибирской агломерации.

 

Теги: урбанистика ремонт ЖКХ сквер дворы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Сошедший с рельсов новосибирский трамвай спровоцировал пробку в час пик

сегодня 19:29 Хроника 0 Коммент.

Плацкарт дороже купе: что ждёт новосибирцев

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Массовый ремонт дворов и скверов начался в Новосибирской области

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

Центральную клумбу в Камне-на-Оби засадили коноплёй

сегодня 17:49 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец погиб от удара током на работе в Бердске

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

Толпа молодёжи избила депутата в Новосибирской области

сегодня 17:02 Хроника 0 Коммент.

Проект «Академгородок 2.0» губернатор Травников назвал новым этапом развития Новосибирской агломерации

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

Четверо детей покалечились на батуте в Бурятии

сегодня 16:59 Хроника 0 Коммент.

Воспитатель частного детсада избила двухлетнего мальчика в Бердске

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Как получать пенсию с 55 и 60 лет, рассказали в Госдуме

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирским выдрам подарили игрушку с дыркой

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Первый летний ливень застал новосибирцев врасплох

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Омич раздавил человека щебнем насмерть и остался на свободе

сегодня 15:24 Хроника 0 Коммент.

Геннадий Онищенко посоветовал возрастным россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Готовы ли новосибирские больницы: Путин разрешил посещение пациентов в реанимации

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

Подросток погиб в Кузбассе на перевернувшемся квадроцикле

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские студенты первыми в мире создали «умные ценники»

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Остров в Обском море тушили новосибирские пожарные

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.05.2019

Скинь мячик, депутат!

Как вернуть детей во дворы и куда улетают «лебеди из...

Читать далее
Image
30.04.2019

«Плющихинский» лохотрон

За «коммуналку» в Новосибирске дважды платит ...

Читать далее
Image
09.04.2019

Судить нас будут по нашим делам

СГК планирует отремонтировать 27 ...

Читать далее
Image
09.04.2019

Матрица для мэрии

Почему городские паблики стали четвёртой властью «на район...

Читать далее
Image
04.02.2019

ЖК «Гудимов»: в окружении историй

Читать далее
Image
31.01.2019

Строй по смарту

Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали силь...

Читать далее

Новости по теме

В Госдуме предложили запретить выбивать коллекторам долги по ЖКХ сегодня 10:16

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новоси...

Image

За гибель троих друзей пьяный водитель ответит перед судом в Ново...

Image

1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: г...