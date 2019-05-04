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Медики возят больных в «труповозках» в городке под Красноярском

Рубрика: общество, проиcшествия

30.05.2019 11:09

фото и видео из группы «Я живу в Красноярске» соцсети «ВКонтакте»

В городе Назарове катастрофически не хватает медицинских авто; иногда медикам приходится использовать катафалк, чтобы доставить пациента в больницу. 

Нестандартный способ доставки пациента в больницу сняли на видео местные жители Назарова, расположенного в Красноярском крае: лежачего мужчину доставили к медучреждению на катафалке. 

«Берём осторожненько и выносим сюда!» – руководит носильщиками, облачёнными во всё чёрное, женщина с видеоролика. 

Ролик был опубликован в паблике «Я живу в Красноярске» социальной сети «ВКонтакте». Как следует из поста, к которому прикреплена видеозапись была сделана в небольшом городе Назарове (приобрёл статус только в 1961 году). 

Автор поясняет, что между администрацией 50-тысячного города и одной из фирм, занимающихся ритуальными услугами, существует договорённость: из-за недостатка машин «ритуальщики» берут на себя часть нагрузки по перевозке неходячих граждан в больницу. Для выполнения обязательств фирма использует собственные служебные автомобили. 

Таким образом, человек с инвалидностью, возможно, пожилой, при необходимости медицинского обследования доставляется в медучреждение на катафалке. 

Напомним, в марте этого года в сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги».

Теги: происшествия Красноярский край Назарово

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