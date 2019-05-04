4 балла
+20
64.91 72.41
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Депутатских полномочий лишили экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова в Новосибирске

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

За продажу государственных наград на новосибирской «толкучке» будут судить жителя Алтая

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Двое водителей погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

сегодня 11:14 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали, на сколько дней в Новосибирск пришли дожди

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме предложили запретить выбивать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

Милиционер-серийный убийца из Новосибирска получил пожизненный срок

сегодня 10:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская студентка-медик публично извинилась за циничные посты в Twitter

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Почти 200 семей военнослужащих получили квартиры в Новосибирске

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетнего мальчика насмерть сбил автобус в Иркутской области

сегодня 00:12 Хроника 0 Коммент.

Локоть оказался равнозначным Травникову по результатам национального рейтинга мэров

вчера 20:02 Политика 0 Коммент.

УАЗ сбил первоклассника на велосипеде в Омске

вчера 19:42 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке планируют восстановить дорожки для велосипедистов

вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирец оказался в суде за погром в кафе «Тебриз» 11 лет спустя

вчера 18:48 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников проинспектировал начало работы нового медицинского отделения для детей

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Видео: «бандитский» клип православному хору одобрил священник в Новосибирске

вчера 17:49 Культура 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро

Рубрика: общество

30.05.2019 12:51

ФОТОГРАФИЯ С САЙТА NEWSIB.NET

Архив с бумажными проектами футурологической архитектуры находился в подвале и был испорчен во время его подтопления.

Председатель новосибирского отделения союза фотохудожников России Вячеслав Мизин заявил об уничтожении архивов бумажной футурологической архитектуры.

По словам Мизина, проекты хранились в помещении новосибирского отделения Союза фотохудожников России на проспекте Димитрова несколько лет. Однако они были испорчены во время прорыва системы отопления, когда в здании делали ремонт. 

Художник, курировавший архив, заявил, что пострадавшие работы представляют собой особую ценность, потому что в мире не так много центров, где бы сохранились аналогичные проекты. Как объяснил Мизин, их рыночная стоимость колеблется от двух до семи тысяч евро за лист, которых насчитывалось несколько десятков.

По данным РБК, в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска подтвердили, что подвал в здании на Димитрова, 6 был затоплен.

«На данный момент проводятся работы по определению причин затопления подвального помещения, в том числе проверяются результаты выполнения капитального ремонта, который был произведён в здании», – рассказали в мэрии.

В департаменте заявили, что они ничего не знают об уничтоженных архивах футуристической архитектуры, потому что с Союзом фотохудожников России никто не заключал никаких соглашений на хранение подобных материалов.

На ситуацию с новосибирскими архивами уже отреагировали московские архитекторы и предложили помощь реставраторов из Музея архитектуры имени Щусева.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре».

 

Теги: мэрия музеи архив

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Депутатских полномочий лишили экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова в Новосибирске

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

За продажу государственных наград на новосибирской «толкучке» будут судить жителя Алтая

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Двое водителей погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

сегодня 11:14 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали, на сколько дней в Новосибирск пришли дожди

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме предложили запретить выбивать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

Милиционер-серийный убийца из Новосибирска получил пожизненный срок

сегодня 10:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская студентка-медик публично извинилась за циничные посты в Twitter

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Почти 200 семей военнослужащих получили квартиры в Новосибирске

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетнего мальчика насмерть сбил автобус в Иркутской области

сегодня 00:12 Хроника 0 Коммент.

Локоть оказался равнозначным Травникову по результатам национального рейтинга мэров

вчера 20:02 Политика 0 Коммент.

УАЗ сбил первоклассника на велосипеде в Омске

вчера 19:42 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке планируют восстановить дорожки для велосипедистов

вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирец оказался в суде за погром в кафе «Тебриз» 11 лет спустя

вчера 18:48 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников проинспектировал начало работы нового медицинского отделения для детей

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Видео: «бандитский» клип православному хору одобрил священник в Новосибирске

вчера 17:49 Культура 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
20.05.2019

Кофе и зрелищ!

На одну ночь 18 мая в Новосибирске музеи вступили в союз с кофейн...

Читать далее
Image
16.05.2019

События выходных: «Ночь музеев» и «Государство транса»

Почему музеи победили культ суши в Новосибирске

Читать далее
Image
20.03.2019

Развивай и властвуй

Эксперты и общественники обсудили первую «пятилетку» м...

Читать далее
Image
23.07.2018

Турникеты и люди

Какое будущее ожидает электрический транспорт в Новосибирске...

Читать далее
Image
11.04.2013

Улица грёз

История первой в Новосибирске улицы-портала в царскую Россию...

Читать далее
Image
28.02.2013

Сделать в мечети

История первого в Новосибирске места поклонения мусульман...

Читать далее

Новости по теме

В мэрии рассказали, когда «последние звонки» пройдут в школах Новосибирска 20.05.2019 Новосибирский строитель получил iPhone X за ночь в Музее смерти 19.05.2019 Стали известны размеры многомиллионных доходов семей команды мэра Новосибирска 18.05.2019

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новоси...

Image

За гибель троих друзей пьяный водитель ответит перед судом в Ново...

Image

1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: г...