Лента новостейПредложить новость
Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро
На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске
Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей
Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал
Милиционер-серийный убийца из Новосибирска получил пожизненный срок
Новосибирская студентка-медик публично извинилась за циничные посты в Twitter
Видео: «бандитский» клип православному хору одобрил священник в Новосибирске
Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евроРубрика: общество
30.05.2019 12:51
ФОТОГРАФИЯ С САЙТА NEWSIB.NET
Архив с бумажными проектами футурологической архитектуры находился в подвале и был испорчен во время его подтопления.
Председатель новосибирского отделения союза фотохудожников России Вячеслав Мизин заявил об уничтожении архивов бумажной футурологической архитектуры.
По словам Мизина, проекты хранились в помещении новосибирского отделения Союза фотохудожников России на проспекте Димитрова несколько лет. Однако они были испорчены во время прорыва системы отопления, когда в здании делали ремонт.
Художник, курировавший архив, заявил, что пострадавшие работы представляют собой особую ценность, потому что в мире не так много центров, где бы сохранились аналогичные проекты. Как объяснил Мизин, их рыночная стоимость колеблется от двух до семи тысяч евро за лист, которых насчитывалось несколько десятков.
По данным РБК, в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска подтвердили, что подвал в здании на Димитрова, 6 был затоплен.
«На данный момент проводятся работы по определению причин затопления подвального помещения, в том числе проверяются результаты выполнения капитального ремонта, который был произведён в здании», – рассказали в мэрии.
В департаменте заявили, что они ничего не знают об уничтоженных архивах футуристической архитектуры, потому что с Союзом фотохудожников России никто не заключал никаких соглашений на хранение подобных материалов.
На ситуацию с новосибирскими архивами уже отреагировали московские архитекторы и предложили помощь реставраторов из Музея архитектуры имени Щусева.
Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре».
Комментарии
Лента новостей
Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро
На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске
Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей
Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал
Милиционер-серийный убийца из Новосибирска получил пожизненный срок
Новосибирская студентка-медик публично извинилась за циничные посты в Twitter
Видео: «бандитский» клип православному хору одобрил священник в Новосибирске
Статьи по теме
Кофе и зрелищ!
На одну ночь 18 мая в Новосибирске музеи вступили в союз с кофейн...
События выходных: «Ночь музеев» и «Государство транса»
Почему музеи победили культ суши в Новосибирске
Развивай и властвуй
Эксперты и общественники обсудили первую «пятилетку» м...
Турникеты и люди
Какое будущее ожидает электрический транспорт в Новосибирске...
Сделать в мечети
История первого в Новосибирске места поклонения мусульман...
Новости по теме
Популярное