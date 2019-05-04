Милиционер-серийный убийца из Новосибирска получил пожизненный срок

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Милиционер-серийный убийца из Новосибирска получил пожизненный срокРубрика: проиcшествия
30.05.2019 10:06
Фото с сайта pixabay.com
На счету преступника 19 доказанных убийств; последнее было совершено в 2006 году.
Верховный суд РФ отклонил апелляцию серийного убийцы из Новосибирска и приговорил его к пожизненному сроку, сообщает «Коммерсант».
Бывший сотрудник милиции Евгений Чуплинский с 1998 по 2006 совершил 19 доказанных следствием убийств. Он знакомился с женщинами, обещал подвезти, а сам увозил в безлюдное место, где насиловал и убивал. Тела жертв он расчленял, а останки разбрасывал.
Следователи смогли поймать преступника только в 2016 году. По ходатайству Чуплинского его дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которые в полном составе признали его виновным.
Однако в 2018 году Верховный суд РФ отменил приговор, обнаружив нарушения в деле. Позже, в ноябре прошлого года, Новосибирский суд повторно приговорил экс-милиционера к пожизненному сроку.
Напомним, в январе 2017 года экс-милиционер из Ангарска признался на суде ещё в 60 убийствах женщин.
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