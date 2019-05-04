На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске

Фото с pixabay.com

Трамваи № 11 в Новосибирске будут ездить по изменённому маршруту из-за ремонтных работ.

С 22:00 31 мая до 5:30 3 июня в Новосибирске закрывается движение трамваев по проспекту Дзержинского в районе дома № 44. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, движение закроют из-за ремонта трамвайных путей.

На время проведения ремонтных работ движение трамвайного маршрута № 11 будет организовано по следующей схеме: от остановки «Магазин "Детский мир"» по улице Трикотажной, проспекту Дзержинского, улице Волочаевской до конечной остановки «Гусинобродское шоссе». По такому же маршруту трамваи будут двигаться и в обратном направлении.

Напомним, ещё одну парковку в центре Новосибирска закроют ради безопасности движения.