Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал

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Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехалРубрика: проиcшествия
30.05.2019 10:33
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ребёнок попал в реанимацию после ДТП; состояние девочки оценивается как тяжёлое.
Тяжёлые травмы получила малолетняя девочка из Бердска в результате наезда автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошёл вечером 29 мая в Новосибирском районе города. Как установили оперативники, пятилетняя девочка играла во дворе дома № 79 на улице Островского. Около 20:00 ребёнка сбил 38-летний житель Новосибирска, управлявший автомобилем ВАЗ-21213.
В результате наезда девочка получился серьёзную травму головы и многочисленные ушибы тела. Медики доставили ребёнка в реанимацию.
После ДТП водитель уехал со двора, в котором он сбил ребёнка, однако вскоре его разыскали и задержали инспекторы ДПС.
По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции организовали доследственную проверку – детали случившегося, а также обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, 29 мая четырёхлетнего мальчика насмерть сбил автобус в Иркутской области.
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