Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ребёнок попал в реанимацию после ДТП; состояние девочки оценивается как тяжёлое.

Тяжёлые травмы получила малолетняя девочка из Бердска в результате наезда автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл вечером 29 мая в Новосибирском районе города. Как установили оперативники, пятилетняя девочка играла во дворе дома № 79 на улице Островского. Около 20:00 ребёнка сбил 38-летний житель Новосибирска, управлявший автомобилем ВАЗ-21213.

В результате наезда девочка получился серьёзную травму головы и многочисленные ушибы тела. Медики доставили ребёнка в реанимацию.

После ДТП водитель уехал со двора, в котором он сбил ребёнка, однако вскоре его разыскали и задержали инспекторы ДПС.

По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции организовали доследственную проверку – детали случившегося, а также обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 29 мая четырёхлетнего мальчика насмерть сбил автобус в Иркутской области.