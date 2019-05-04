Новосибирец погиб от удара током на работе в Бердске

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Мужчину ударило током во время плановых профилактических работ в Бердске Новосибирской области.

Следственный отдел по Бердску в Новосибирской области проводит проверку по факту нарушения требований охраны труда, повлёкших по неосторожности смерть мужчины.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, днём 29 мая 40-летний новосибирец, который работал электромонтёром в ООО «УУЭСЛ г. Новосибирск», расположенном на территории Бердска. Во время проведения плановых профилактических работ в трансформаторной подстанции мужчину ударило током высокого напряжения, отчего электромонтёр погиб на рабочем месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

«Будет дана оценка действий руководителя рабочей группы, под руководством которого осуществлялись работы, а также должностных лиц предприятия, ответственных за соблюдение Правил охраны труда», – отметили в ведомстве.

Напомним, рабочий лесопилки погиб в ленте транспортёра в Красноярском крае.