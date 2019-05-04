Новосибирская студентка-медик публично извинилась за циничные посты в Twitter

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Студентка-медик из Новосибирска не отрицает, что информация со скриншотов из «Твиттера» имеет место.

Городское сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте» опубликовало обращение новосибирской студентки медицинского университета Анны Лучининой, которая стала известной после обнародования её циничных твитов.

В своём обращении девушка извиняется перед руководством вуза и своими родителями за то, что конфликт вокруг неё негативно отразился на них. Напомним, что отец Анны Лучининой, ведущий хирург Каргатской ЦРБ в Новосибирской области, решил уволиться после скандала с твитами его дочери о пациентах. Мужчина проработал в медицине 38 лет.

Девушка также не отрицает того факта, что информация, присутствующая на скриншотах из «Твиттера», имела место.

«Я не пытаюсь найти поддержки в лице общественности, но я хотела бы убедительно попросить всех вас дать мне возможность восстановить истинную картину событий. Моя семья и руководство вуза уже крайне устали от пристальных взглядов корреспондентов. Позвольте нам самостоятельно разрешить сложившуюся ситуацию, я уверена, что решение будет справедливым», – добавляет Анна Лучинина.

Напомним, Сиб.фм ранее освещал факт увольнения отца после твитов дочери.