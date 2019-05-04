Новосибирская студентка-медик публично извинилась за циничные посты в Twitter

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Новосибирская студентка-медик публично извинилась за циничные посты в TwitterРубрика: общество
30.05.2019 09:56
Фото с pixabay.com
Студентка-медик из Новосибирска не отрицает, что информация со скриншотов из «Твиттера» имеет место.
Городское сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте» опубликовало обращение новосибирской студентки медицинского университета Анны Лучининой, которая стала известной после обнародования её циничных твитов.
В своём обращении девушка извиняется перед руководством вуза и своими родителями за то, что конфликт вокруг неё негативно отразился на них. Напомним, что отец Анны Лучининой, ведущий хирург Каргатской ЦРБ в Новосибирской области, решил уволиться после скандала с твитами его дочери о пациентах. Мужчина проработал в медицине 38 лет.
Девушка также не отрицает того факта, что информация, присутствующая на скриншотах из «Твиттера», имела место.
«Я не пытаюсь найти поддержки в лице общественности, но я хотела бы убедительно попросить всех вас дать мне возможность восстановить истинную картину событий. Моя семья и руководство вуза уже крайне устали от пристальных взглядов корреспондентов. Позвольте нам самостоятельно разрешить сложившуюся ситуацию, я уверена, что решение будет справедливым», – добавляет Анна Лучинина.
Напомним, Сиб.фм ранее освещал факт увольнения отца после твитов дочери.
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