Новосибирские студенты первыми в мире создали «умные ценники»

Фото с сайта nstu.ru

«Умные ценники» уже появились в одном из магазинов Новосибирска; специальная программа может в режиме онлайн устанавливать оптимальную цену на товар.

Студенты технического университета в Новосибирске создали «умные ценники», которые автоматически меняют цены на товар в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования. Первые «умные ценники» уже начали работать 28 мая в одном из магазинов города.

Автоматическая замена цен происходит при помощи встроенной системы геопозиционирования и без участия дополнительного персонала.

«Полученная программой информация обрабатывается с данными из системы по автоматизации деятельности на предприятии (CRM), например, с программой «1С». Вся информация синхронизируется, после чего наша программа производит ценообразование и выводит стоимость на ценники», – рассказывает один из разработчиков, студент четвёртого курса факультета мехатроники и автоматизации НГТУ Георгий Зорин.

Кроме того, «умные ценники» могут определять трафик посетителей, их возраст, пол и перемещения по залу при помощи встроенного Wi-fi модуля. Он считает расстояние до Wi-fi модуля смартфона, после этого данные обрабатываются и передаются в программу аналитики. Для этого нужно включить систему в программу лояльности: дать возможность идентифицировать смартфон и определять его местоположение.

Студент НГТУ Георгий Зорин добавляет, что с «умными ценниками» покупатели больше не столкнутся с проблемой несоответствия стоимости на ценниках и кассах.

Напомним, в апреле новосибирские студенты создали «Оскар» для немецких рабочих.