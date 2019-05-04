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Новосибирские студенты первыми в мире создали «умные ценники»

Рубрика: общество

30.05.2019 14:04

Фото с сайта nstu.ru

«Умные ценники» уже появились в одном из магазинов Новосибирска; специальная программа может в режиме онлайн устанавливать оптимальную цену на товар.

Студенты технического университета в Новосибирске создали «умные ценники», которые автоматически меняют цены на товар в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования. Первые «умные ценники» уже начали работать 28 мая в одном из магазинов города. 

Автоматическая замена цен происходит при помощи встроенной системы геопозиционирования и без участия дополнительного персонала.

«Полученная программой информация обрабатывается с данными из системы по автоматизации деятельности на предприятии (CRM), например, с программой «1С». Вся информация синхронизируется, после чего наша программа производит ценообразование и выводит стоимость на ценники», – рассказывает один из разработчиков, студент четвёртого курса факультета мехатроники и автоматизации НГТУ Георгий Зорин.

Кроме того, «умные ценники» могут определять трафик посетителей, их возраст, пол и перемещения по залу при помощи встроенного Wi-fi модуля. Он считает расстояние до Wi-fi модуля смартфона, после этого данные обрабатываются и передаются в программу аналитики. Для этого нужно включить систему в программу лояльности: дать возможность идентифицировать смартфон и определять его местоположение.

Студент НГТУ Георгий Зорин добавляет, что с «умными ценниками» покупатели больше не столкнутся с проблемой несоответствия стоимости на ценниках и кассах.

Напомним, в апреле новосибирские студенты создали «Оскар» для немецких рабочих.

Теги: студенты НГТУ изобретение Новосибирск

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сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Депутатских полномочий лишили экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова в Новосибирске

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме предложили запретить выбивать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

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Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

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20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

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