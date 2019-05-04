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Новосибирские учёные узнали об изменениях в антиматерии во Вселенной

Рубрика: наука

31.05.2019 08:09

Фото с сайта «Наука в Сибири»

Специалисты утверждают, что рядом с человечеством есть участки, где антиматерия преобладает над материей.

Новосибирские учёные вместе с московскими коллегами исследовали изменение соотношения материи и антиматерии на раннем этапе развития Вселенной. Об этом сообщили на сайте Института ядерной физики СО РАН. 

Специалисты определили соотношение границ между этими субстанциями и, соответственно, поняли, на каком расстоянии от Земли сейчас находится область антиматерий, существующих в космосе

Эксперты утверждают, что раньше, когда Вселенная только образовалась, существовало некое поле, которое в дальнейшем разделилось на несколько отличных друг от друга областей, разделённых «стенками», толщина которых изменялась, но в итоге стала постоянной. Далее в этих областях образовались материя и антиматерия, после чего «стенки» исчезли.

Как отмечают учёные, человечество находится в той части Вселенной, где материи больше, чем антиматерии. Однако есть участки, где ситуация противоположная. Теперь целью перед исследователями стоит вычислить расстояние от одной области до другой.

Напомним, в мае 2019 года следы древнего человека нашли в долине Северной Оби сибирские учёные.

Теги: СО РАН учёные

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