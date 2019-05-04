Новосибирским выдрам подарили игрушку с дыркой

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В Новосибирском зоопарке у выдр появилось новое развлечение: в бассейн спустили дырявый плот.

Зоопарк в Новосибирске устроил для выдр новое развлечение. Зверькам, которые очень любят купаться и играть, подарили плот. Новое развлечение уложили на поверхность воды в бассейне. Дырка в плоту сделана неслучайно. Когда выдры освоят новую игрушку, они будут подныривать в дырку и вылезать на поверхность плавучего средства.

Подарок выдрам сделали 29 мая – в день, когда празднуется международный день выдры.

Напомним, новосибирский зоопарк показал малышей камышовых котят.