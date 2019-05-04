Омич раздавил человека щебнем насмерть и остался на свободе

ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Мужчина, выгружавший щебень из железнодорожного вагона, погиб из-за неосторожности своего товарища; суд вынес виновнику приговор.

Кировский районный суд Омска признал виновным 44-летнего мужчину в причинении смерти по неосторожности своему коллеге.

Инцидент произошёл 22 января 2019 года. Как установили следователи, двое рабочих, сотрудников ООО «Сибирская нерудная компания», занимались выгрузкой щебня из железнодорожных вагонов. Один из мужчин забрался под поезд, чтобы накрыть колёсные пары полиэтиленом, тогда как второй работник не заметил, как его напарник оказался внизу, и стал отбивать закидки, фиксирующие люк вагона.

Когда люк отворился, щебень из вагона высыпался наружу, завалив рабочего. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

Приговором суда обвиняемому назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

Напомним, в мае этого года житель Алтайского края пытался уговорить отчима бросить пить и по неосторожности убил его.