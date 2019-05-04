Омский рецидивист убил бомжа за помощь полицейским

ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Местные жители 23 мая обнаружили обгоревшее тело мужчины и сообщили об этом правоохранителям.

Сотрудники полиции подозревают 28-летнего омича в жестоком убийстве бездомного. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Омской области.

Инцидент произошёл в мае 2019 года. По предварительным данным, подозреваемый забил до смерти бездомного мужчину возле его дома-шалаша в лесополосе. Причиной убийства стало то, что ранее бездомный рассказал полицейским, где может скрывается друг обвиняемого, находящийся в розыске.

Через пару часов преступник вернулся вместе к месту убийства вместе с приятелями и сжёг тело.

Сгоревшие останки погибшего были обнаружены 23 мая. Несмотря на попытку омича избавиться от улик, вскоре полиция задержала подозреваемого и поместила под стражу. Известно, что ранее мужчина был судим за кражи и грабежи.

Если вина мужчины будет доказана в судебном порядке, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в мае этого года ради кредита взяли в заложники бомжа жители Новосибирской области.