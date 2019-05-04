Остров в Обском море тушили новосибирские пожарные

фото предоставлено ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Крупный пожар произошёл на острове Нечунаевский на Новосибирском водохранилище; помпу и огнеборцев на место доставили на лодках.

Более четырёх часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с возгоранием на острове в акватории Новосибирского водохранилища. Вызов поступил ночью. Сообщалось, что на полыхающем острове Нечунаевский находятся отдыхающие – девять взрослых и один ребёнок.

От места дислокации пожарного подразделения до загоревшегося острова пожарные преодолели 46 километров пути. С берега на лодках на остров возили людей и оборудование: мотопомпы, рукава и ранцевые огнетушители.

Пожар ликвидирован на площади 13 гектаров, пострадавших нет, отдыхающие от эвакуации с острова отказались. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 18 мая стало известно, что полевой пожар уничтожил ФАП в Новосибирской области.