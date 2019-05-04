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Остров в Обском море тушили новосибирские пожарные

Рубрика: проиcшествия

30.05.2019 13:33

фото предоставлено ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Крупный пожар произошёл на острове Нечунаевский на Новосибирском водохранилище; помпу и огнеборцев на место доставили на лодках.

Более четырёх часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с возгоранием на острове в акватории Новосибирского водохранилища. Вызов поступил ночью. Сообщалось, что на полыхающем острове Нечунаевский находятся отдыхающие – девять взрослых и один ребёнок.

От места дислокации пожарного подразделения до загоревшегося острова пожарные преодолели 46 километров пути. С берега на лодках на остров возили людей и оборудование: мотопомпы, рукава и ранцевые огнетушители. 

Пожар ликвидирован на площади 13 гектаров, пострадавших нет, отдыхающие от эвакуации с острова отказались. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 18 мая стало известно, что полевой пожар уничтожил ФАП в Новосибирской области.

 

Теги: пожары ГУ МЧС Обское море остров

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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