Остров в Обском море тушили новосибирские пожарные

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Остров в Обском море тушили новосибирские пожарныеРубрика: проиcшествия
30.05.2019 13:33
фото предоставлено ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
Крупный пожар произошёл на острове Нечунаевский на Новосибирском водохранилище; помпу и огнеборцев на место доставили на лодках.
Более четырёх часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с возгоранием на острове в акватории Новосибирского водохранилища. Вызов поступил ночью. Сообщалось, что на полыхающем острове Нечунаевский находятся отдыхающие – девять взрослых и один ребёнок.
От места дислокации пожарного подразделения до загоревшегося острова пожарные преодолели 46 километров пути. С берега на лодках на остров возили людей и оборудование: мотопомпы, рукава и ранцевые огнетушители.
Пожар ликвидирован на площади 13 гектаров, пострадавших нет, отдыхающие от эвакуации с острова отказались. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, 18 мая стало известно, что полевой пожар уничтожил ФАП в Новосибирской области.
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