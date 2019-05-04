Первый летний ливень застал новосибирцев врасплох

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Первый летний ливень застал новосибирцев врасплохРубрика: общество
30.05.2019 15:46
Фото Александра Шпака
Очевидцы сняли, как порывы ветра чуть не сдували прохожих в Новосибирске; синоптики обещают дожди на выходных.
Двухдневная жара закончилась мощным ливнем с сильными порывами ветра в Новосибирске. По данным прогнозов, последний сильный дождь с градом был неделю назад.
Ливень сначала накрыл Заельцовский район, затем переместился к метро «Гагаринская». На момент публикации статьи Яндекс.Карты показывали только одно ДТП – во втором ряду Красного проспекта, напротив штаба Сибирского военного округа. Однако инцидент произошёл до начала ливня.
Новосибирцы начали выкладывать видео в соцсетях – сильные порывы ветра едва не сдували горожан. По прогнозам «Гисметео», дожди пройдут вплоть до полуночи, затем погода будет облачной. К вечеру столбик термометра упадёт до +13 градусов.
Напомним, 23 мая на Новосибирск и пригород обрушился дождь с градом.
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