Первый летний ливень застал новосибирцев врасплох

Фото Александра Шпака

Очевидцы сняли, как порывы ветра чуть не сдували прохожих в Новосибирске; синоптики обещают дожди на выходных.

Двухдневная жара закончилась мощным ливнем с сильными порывами ветра в Новосибирске. По данным прогнозов, последний сильный дождь с градом был неделю назад.

Ливень сначала накрыл Заельцовский район, затем переместился к метро «Гагаринская». На момент публикации статьи Яндекс.Карты показывали только одно ДТП – во втором ряду Красного проспекта, напротив штаба Сибирского военного округа. Однако инцидент произошёл до начала ливня.

Новосибирцы начали выкладывать видео в соцсетях – сильные порывы ветра едва не сдували горожан. По прогнозам «Гисметео», дожди пройдут вплоть до полуночи, затем погода будет облачной. К вечеру столбик термометра упадёт до +13 градусов.

Напомним, 23 мая на Новосибирск и пригород обрушился дождь с градом.